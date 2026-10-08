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Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

El PSG se enfrenta a una gran crisis con su estadio, ya que su ambicioso plan de ampliación del Parque de los Príncipes a 70.000 asientos choca con un enorme obstáculo legal

Paris Saint-Germain
Ligue 1

El Paris Saint-Germain se inclina por seguir en el Parc des Princes, pero los planes para ampliar el estadio hasta una capacidad de 70.000 espectadores se enfrentan a enormes obstáculos arquitectónicos y legales. Una controvertida propuesta para destruir la icónica cubierta del estadio ha provocado una gran reacción en contra y amenazas de una larga batalla judicial.

  • Los planes del estadio del PSG afrontan un gran obstáculo

    Es cada vez más probable que el PSG siga en el Parque de los Príncipes en el futuro. El club considera la compra y ampliación de su histórica casa como la vía preferida a seguir si la Ciudad de París acepta vender. Sin embargo, su ambición de transformar el estadio en un moderno recinto con capacidad para 70.000 espectadores será mucho más complicada de lo que se esperaba en un principio. La duración y la magnitud de las obras necesarias serían colosales.

  • FBL-FRA-STADIUMAFP

    Polémico plan para destruir un tejado icónico

    El prestigioso estudio de arquitectura Populous ha recomendado destruir la legendaria cubierta del Parque de los Príncipes. Este paso drástico se considera casi inevitable para aumentar de forma significativa el tamaño de las gradas y alcanzar el objetivo de una capacidad de 70.000 espectadores.

    La propuesta ha provocado una intensa reacción en contra por parte de personas cercanas a Roger Taillibert, el arquitecto original que diseñó el estadio. Taillibert, que falleció en 2019, siempre quiso que el recinto se conservara en su forma original.

    «El Parque de los Príncipes es una construcción única que forma parte de la historia de la arquitectura», explicó el arquitecto especializado en patrimonio Nicolas Buisson, según Foot01. «Tocar los pilares distorsiona por completo la imagen del edificio. Podemos trabajar el proyecto de una manera más precisa y encontrar otra vía».

  • La singular arquitectura del estadio limita las opciones de ampliación

    El característico diseño en forma de cuenco del estadio ha hecho históricamente que cualquier ampliación espectacular sea increíblemente difícil. Las ideas anteriores se centraban en excavar el terreno para bajar el césped, lo que permitiría gradas más altas sin modificar la línea del techo.

    Sin embargo, los recientes avances arquitectónicos han abierto la puerta a una reconstrucción completa de las gradas. El desafío ahora radica en equilibrar estas nuevas posibilidades con la preservación del carácter histórico del estadio.

    Si se prohíbe a los arquitectos alterar el techo, temen que la capacidad máxima quede limitada a solo 60.000 asientos. Esta restricción crea un gran dilema para el club.

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  • FRANCE-PARC-DES-PRINCES-ARCHITECTURE-ILLUSTRATION-PARISAFP

    Las amenazas legales podrían retrasar el proyecto del estadio

    Limitar la capacidad a 60.000 asientos quizá no compense la enorme inversión financiera para Qatar Sports Investments. El grupo propietario se enfrenta a una decisión difícil sobre la viabilidad de todo el proyecto de ampliación.

    También debe sortear un posible campo minado legal. La hija de Taillibert, en calidad de titular de los derechos, podría llevar al club a los tribunales si los nuevos planes arquitectónicos distorsionan la obra original de su padre.

    Cualquier batalla legal supondría una enorme pérdida de tiempo para el PSG. El club debe ahora sopesar cuidadosamente sus opciones antes de comprometerse con una dirección arquitectónica definitiva.

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