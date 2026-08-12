El PSG se acerca a un sensacional fichaje de 55 millones de euros por un héroe del Mundial

El PSG está a punto de completar el fichaje de Torres procedente del Barcelona. Según Sport, el conjunto parisino ha alcanzado un principio de acuerdo con el gigante catalán por un paquete total valorado en 55 millones de euros, incluyendo bonus. El club francés vio rechazada inicialmente una oferta de 40 millones de euros por parte del Blugrana antes de aumentar su propuesta a 50 millones fijos más 5 millones en variables. La cifra iguala la cantidad que pagó el Barcelona para fichar al jugador de 26 años en 2021.

Torres llega como reemplazo directo del delantero Goncalo Ramos, que se marchó al AC Milan a principios de este verano. El traspaso cubre un vacío importante en el ataque del PSG tras la salida del delantero portugués.