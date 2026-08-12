¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
luis-enrique(C)Getty Images
Yosua Arya

Traducido por

El PSG se acerca a un sensacional fichaje de 55 millones de euros por un héroe del Mundial

Fichajes
F. Torres
Barcelona
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Primera División

El Paris Saint-Germain ha alcanzado un acuerdo verbal con el Barcelona para fichar al delantero español Ferran Torres en una operación de 55 millones de euros. El héroe del Mundial rechazó las ofertas de renovación en España y ahora está a punto de reencontrarse con el entrenador Luis Enrique en París.

  • El PSG acuerda un fichaje de 55 millones de euros por Torres

    El PSG está a punto de completar el fichaje de Torres procedente del Barcelona. Según Sport, el conjunto parisino ha alcanzado un principio de acuerdo con el gigante catalán por un paquete total valorado en 55 millones de euros, incluyendo bonus. El club francés vio rechazada inicialmente una oferta de 40 millones de euros por parte del Blugrana antes de aumentar su propuesta a 50 millones fijos más 5 millones en variables. La cifra iguala la cantidad que pagó el Barcelona para fichar al jugador de 26 años en 2021.

    Torres llega como reemplazo directo del delantero Goncalo Ramos, que se marchó al AC Milan a principios de este verano. El traspaso cubre un vacío importante en el ataque del PSG tras la salida del delantero portugués.

    • Anuncios
  • Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images

    La reunión con Enrique persuade al delantero español

    Un factor clave detrás del movimiento es la presencia de Enrique, que entrenó a Torres durante su etapa al frente de la selección española. El técnico del PSG llamó personalmente al atacante para exponerle su proyecto táctico y prometerle muchos minutos mediante las rotaciones de la plantilla.

    El entrenador siempre mostró una confianza total en Torres en el ámbito internacional, incluso cuando el delantero afrontaba duras críticas públicas. Además, ambos comparten una historia personal, ya que el héroe de la final del Mundial de 2026 salió anteriormente con la hija del técnico. Su fuerte respeto mutuo ayudó a convencer a Torres para elegir París en lugar de seguir en Cataluña. La intervención directa del entrenador resultó decisiva para asegurar el compromiso del atacante.

  • Infravalorado en el Barcelona pese a su impresionante estado de forma

    Torres firmó una productiva temporada 2025-26 con el Barcelona, al marcar 16 goles en 33 partidos de Liga. Además, reforzó su reputación al desempeñar un papel protagonista en la conquista del Mundial 2026 por parte de España, marcando en la final.

    A pesar de sus sólidas actuaciones, el jugador de 26 años rechazó las propuestas de renovación de la cúpula del Barcelona. Torres se sintió infravalorado por la directiva del club y decidió que un cambio de aires era necesario para su carrera. Su decisión de marcharse deja al Barcelona buscando soluciones, aunque el jugador siguió siendo popular entre sus compañeros en el vestuario blaugrana durante toda su etapa.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Ferran Torresgetty

    Quedan por resolverse los últimos trámites antes del reconocimiento médico en París

    Solo faltan ya los últimos trámites administrativos para que Torres se convierta oficialmente en jugador del PSG. Con un acuerdo establecido entre los dos clubes, se espera que el traspaso quede cerrado en las próximas horas o días.

    Está previsto que Torres se presente el miércoles en el centro de entrenamiento del Barcelona. Sin embargo, lo hará principalmente para despedirse por última vez de sus compañeros y del personal antes de volar a Francia. A su llegada a París, el internacional español se someterá al reconocimiento médico antes de firmar su nuevo contrato, lo que dará a Enrique otra temible arma ofensiva.

UEFA Supercopa
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Amistosos
Basilea crest
Basilea
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR