El PSG renuncia a fichar al jugador que también quieren el Real Madrid y el Barcelona

El PSG ha decidido retirarse de la puja por fichar a la joya del LOSC Lille, Bouaddi, en el mercado de verano. Aunque realizó consultas preliminares sobre su disponibilidad a principios de temporada, los directivos han optado por descartar al joven centrocampista.

Según L'Equipe, el club parisino prioriza otros objetivos y quiere dar continuidad a sus jóvenes talentos. Tras las renovaciones de Senny Mayulu, Fabián Ruiz y Lucas Beraldo, y el creciente papel de Désiré Doué, el club se siente cubierto en el centro del campo.



