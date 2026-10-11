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Mohamed Saeed
Traducido por

El PSG recibe un gran impulso: Ousmane Dembélé y Nuno Mendes vuelven a entrenarse antes del duelo contra el Manchester City

Paris Saint-Germain
Manchester City
Liga de Campeones
O. Dembele
N. Mendes

El Paris Saint-Germain ha recibido una importante noticia sobre el estado físico de su plantilla antes de su trascendental encuentro de Champions League contra el Manchester City esta semana. Ousmane Dembélé y Nuno Mendes, dos piezas clave del equipo, han regresado a la ciudad deportiva del club tras un periodo de descanso programado. La vuelta de dos de los titulares más influyentes de Luis Enrique llega en un momento crucial, mientras el campeón de Francia se prepara para su primera gran prueba continental de la temporada.

  • Enrique celebra el regreso de dos estrellas para la visita al Etihad

    Enrique apunta a contar con sus principales armas ofensivas y defensivas para el trascendental partido de Champions League del miércoles contra el Manchester City. La plantilla del Paris Saint-Germain se vio reforzada este fin de semana con el regreso de Dembélé y Mendes al Campus PSG de Poissy.

    Ambos jugadores habían recibido unos días adicionales de descanso tras un exigente parón internacional para asegurarse de llegar en plenas condiciones físicas a la recta final de octubre. Su presencia en los entrenamientos indica que el equipo parisino viajará al norte de Inglaterra con la plantilla prácticamente al completo para el duelo de la fase de liga.

    Según informa L'Équipe, los servicios médicos y el cuerpo técnico planificaron cuidadosamente las fechas de sus regresos. Dembélé fue el primero en reaparecer en las instalaciones de entrenamiento el sábado, mientras que el internacional portugués Mendes se unió a sus compañeros el domingo. Este periodo de descanso planificado buscaba reducir la fatiga que suele afectar a los jugadores de élite durante el apretado calendario de otoño.


  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PSGAFP

    El impulso ofensivo del PSG antes del duelo contra el Manchester City

    El regreso de estas dos estrellas llega en un momento oportuno, dada la entidad del rival que les espera en el Etihad Stadium. Aunque el PSG ha arrancado con buenos resultados su campaña nacional, la visita al campeón de la Premier League supone un desafío de otro nivel.

    El planteamiento táctico de Enrique depende en gran medida de la velocidad explosiva de Dembélé por la banda derecha y de las incorporaciones de Mendes por la izquierda. Contar con ambos en condiciones de ser titulares aporta la amplitud y el dinamismo necesarios para abrir una defensa del City que históricamente ha sufrido ante las transiciones de alta intensidad.


  • Gestionar la intensidad física de Dembélé

    La decisión de dar descanso a Dembélé no fue solo una recompensa por sus compromisos internacionales, sino también una medida calculada a partir de datos físicos concretos. Ha trascendido que el propio Ousmane se mostró sorprendido por los importantes bajones físicos que sufrió a partir del minuto 60 en partidos de gran trascendencia de la Champions League la temporada pasada.

    El cuerpo técnico del PSG es plenamente consciente de esta tendencia y está dando prioridad a que llegue fresco para que pueda mantener una alta intensidad durante al menos 60 o 70 minutos ante el equipo de Enzo Maresca. Con este periodo de recuperación, Enrique espera contar con una versión del exjugador del Barcelona capaz de mantener su volumen de esprints hasta bien entrada la segunda parte.


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  • Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Novedades sobre las lesiones y la profundidad de la plantilla

    Aunque las noticias sobre Mendes y Dembélé son muy positivas, la enfermería del PSG no está del todo vacía. El club no podrá contar con el joven Senny Mayulu para el desplazamiento a Manchester. El centrocampista sufrió una lesión muscular mientras estaba concentrado con las selecciones juveniles de Francia, lo que le impedirá formar parte de la convocatoria del primer equipo para el partido, una experiencia que habría sido valiosa para él. Pese a este pequeño contratiempo, el estado de salud general de la plantilla sigue siendo excelente en comparación con temporadas anteriores.


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