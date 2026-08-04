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El PSG pone en su punto de mira al defensa del Barcelona Jules Kounde como parte de una doble ofensiva de fichajes para el verano
El PSG prepara otra ofensiva sobre el Barcelona
El PSG ha registrado su interés en fichar al defensa del Barcelona Kounde durante el mercado de fichajes de verano, según Fichajes. El internacional francés de 27 años se ha convertido en una petición específica del entrenador del PSG, Luis Enrique. El campeón francés ya mantiene conversaciones abiertas con el Barcelona sobre un traspaso del delantero Torres. El PSG pretende utilizar estas negociaciones ya existentes para cerrar un acuerdo por Kounde y llevarlo de vuelta a su país.
Según RMC Sport, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, está encabezando personalmente la ofensiva por el polivalente defensa, con el objetivo de ponerlo a las órdenes de Luis Enrique.
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El regreso a su posición natural
Luis Enrique y el cuerpo técnico parisino tienen un plan táctico claro para Kounde. Su intención es utilizarlo en su posición natural, la de defensa central, el rol que ocupó principalmente antes de su llegada al Camp Nou.
El PSG busca repetir sus anteriores operaciones exitosas con el Barcelona, después de haber incorporado previamente a Ousmane Dembele y Lionel Messi procedentes del club catalán. En el conjunto de la Ligue 1 creen firmemente que pueden convencer a Kounde para que se una a su proyecto garantizándole minutos constantes y fijos en el eje de su defensa.
Cambio de postura en el Camp Nou
La postura del Barcelona sobre la venta de Kounde ha cambiado tras una temporada irregular a las órdenes del entrenador Hansi Flick. El defensa ya no está considerado una figura intocable dentro de la plantilla del primer equipo. La presencia de Eric Garcia y la incorporación de Joao Cancelo amenazan directamente con reducir de forma considerable el tiempo de juego de Kounde en el lateral derecho la próxima temporada.
El presidente del club, Joan Laporta, y el director deportivo, Deco, reconocen que no recibirán las ofertas de 70 millones de euros (60 millones de libras) que rechazaron el año pasado. Sin embargo, creen que una propuesta económica razonable ayudaría significativamente a aliviar la masa salarial del club.
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Oferta conjunta prevista en agosto
Según se informa, la directiva azulgrana está abierta a autorizar la salida tanto de Kounde como de Torres antes de que se cierre el mercado de fichajes. Los representantes del PSG tienen previsto mantener una reunión formal con la dirección deportiva del Barcelona durante la segunda semana de agosto. El principal objetivo de la cúpula parisina es presentar una oferta conjunta concreta e inicial por Kounde y Torres antes de que arranque la nueva temporada de la Ligue 1.
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