El PSG ha registrado su interés en fichar al defensa del Barcelona Kounde durante el mercado de fichajes de verano, según Fichajes. El internacional francés de 27 años se ha convertido en una petición específica del entrenador del PSG, Luis Enrique. El campeón francés ya mantiene conversaciones abiertas con el Barcelona sobre un traspaso del delantero Torres. El PSG pretende utilizar estas negociaciones ya existentes para cerrar un acuerdo por Kounde y llevarlo de vuelta a su país.

Según RMC Sport, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, está encabezando personalmente la ofensiva por el polivalente defensa, con el objetivo de ponerlo a las órdenes de Luis Enrique.



