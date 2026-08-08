(C)Getty Images
Traducido por
El PSG planea el fichaje de Zion Suzuki por 40 millones de euros mientras Luis Enrique contempla un plan de cesión con la Juventus
El PSG tiene en el punto de mira al internacional japonés Suzuki
El PSG no ha terminado de reforzar su portería. Tras reclutar a Matvey Safonov en 2024 y a Lucas Chevalier en 2025, el campeón de Francia trabaja ahora activamente en una operación por el guardameta del Parma Suzuki. Según Le Parisien, el perfil del jugador de 23 años es muy valorado por la cúpula parisina, concretamente por el asesor deportivo Luis Campos y el entrenador Enrique.
El internacional japonés ya cuenta con una experiencia importante en la Serie A y posee un enorme margen de progresión. Según se informa, los dirigentes del PSG están dispuestos a invertir alrededor de 40 millones de euros para hacerse con su fichaje. Mientras tanto, la prensa italiana sugiere que una segunda oferta oficial podría ascender a 35 millones de euros, incluidos varios bonus vinculados al rendimiento.
- Getty Images
Una posible cesión sobre la mesa
Asegurarse la firma de Suzuki no garantizaría necesariamente su integración inmediata en la plantilla del primer equipo de Luis Enrique. Le Parisien sugiere que el PSG podría fichar al talento japonés para cederlo inmediatamente. En busca de minutos importantes, Suzuki podría continuar su prometedor desarrollo en otro lugar durante una temporada antes de regresar a París con un estatus superior. Esta estrategia está siendo considerada seriamente por la dirección del club.
Curiosamente, la Juventus está entre los clubes que estudian una cesión del portero. La Vecchia Signora se habría retirado de la feroz puja con el PSG, pero podría acabar acogiendo a Suzuki de manera temporal.
La batalla por el dorsal número uno continúa
En el futuro inmediato, la feroz competencia entre Safonov y Chevalier continuará en la capital francesa. Ninguno de los dos porteros se ha impuesto realmente a ojos de Enrique, por lo que el puesto de titular está completamente en juego. A pesar de perder su condición de titular la temporada pasada, Chevalier está decidido a seguir en París y recuperar su sitio.
Los primeros indicios de la pretemporada sugieren que el cuerpo técnico ha reiniciado por completo la jerarquía en la portería. En una reciente derrota por 3-0 en un amistoso ante el Mallorca, ambos guardametas dispusieron de 45 minutos para convencer. Safonov empezó el partido y encajó dos goles, mientras que Chevalier entró tras el descanso y recibió un gol a la salida de un córner.
- Getty Images
Construyendo para el futuro en París
Más allá de la búsqueda inmediata de Suzuki, el PSG está preparando con diligencia el futuro de su departamento de porteros. El club parisino se ha asegurado varias opciones jóvenes para garantizar estabilidad a largo plazo. El prometedor guardameta Alessandro Longoni, de 18 años, llegó libre a principios de este verano para continuar su desarrollo en Francia. Además, el canterano Arthur Vignaud firmó recientemente su primer contrato profesional, que le vincula al club hasta 2029.
A pesar de que la posición solo da cabida a un jugador sobre el terreno de juego, el PSG sigue multiplicando sus opciones. La posible llegada de Suzuki añadiría otra capa ilusionante a su amplia estrategia a largo plazo.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias