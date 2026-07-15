El PSG pide 50 millones de euros por un jugador que interesa al Manchester City, el Tottenham y el Aston Villa, quienes buscan ficharlo este verano

Mbaye, de 18 años, ha decidido marcharse del PSG. Esta temporada apenas ha jugado y, con la llegada de nuevos refuerzos ofensivos, ve difícil ganarse un puesto.

El internacional senegalés busca un traspaso que le garantice más minutos. La temporada pasada disputó 30 partidos en todas las competiciones, sumando 1.242 minutos, marcó tres goles y dio dos asistencias, todas en la Ligue 1. Según se informa, el actual campeón de liga no se opondrá a su salida si se cumplen sus condiciones económicas, pues ve la separación como la mejor opción para ambas partes.



