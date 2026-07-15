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El PSG pide 50 millones de euros por un jugador que interesa al Manchester City, el Tottenham y el Aston Villa, quienes buscan ficharlo este verano
Mbaye se plantea abandonar el Parc des Princes
Mbaye, de 18 años, ha decidido marcharse del PSG. Esta temporada apenas ha jugado y, con la llegada de nuevos refuerzos ofensivos, ve difícil ganarse un puesto.
El internacional senegalés busca un traspaso que le garantice más minutos. La temporada pasada disputó 30 partidos en todas las competiciones, sumando 1.242 minutos, marcó tres goles y dio dos asistencias, todas en la Ligue 1. Según se informa, el actual campeón de liga no se opondrá a su salida si se cumplen sus condiciones económicas, pues ve la separación como la mejor opción para ambas partes.
- AFP
El PSG fija una valoración astronómica de 50 millones de euros
El PSG quiere facilitar la salida del canterano, pero no por una cifra baja. Según L'Équipe, pide entre 40 y 50 millones de euros, teniendo en cuenta los dos años que le quedan de contrato y su condición de gran promesa europea.
Esta postura se ha transmitido a los clubes que han preguntado por él. Según el especialista en fichajes Fabrizio Romano, el Borussia Dortmund ya se ha puesto en contacto en los últimos días.
Los grandes de la Premier League se suman a la carrera
El Dortmund, famoso por lanzar jóvenes talentos, compite con la Premier League por Mbaye. Manchester City, Tottenham y Aston Villa siguen de cerca al extremo, atraídos por su velocidad y técnica.
Este verano brilló con Senegal en el Mundial: jugó cuatro partidos y marcó un gol en la derrota 3-1 ante Francia. Su aventura terminó en dieciseisavos, cuando Senegal cayó 3-2 ante Bélgica en la prórroga.
- Getty Images Sport
Siguiendo la tendencia de grandes rebajas
Vender a Mbaye por unos 50 millones de euros sería otra victoria financiera para el PSG tras la salida de Gonçalo Ramos. El delantero portugués fichó por el AC Milan por 74 millones, lo que dio al club margen de maniobra en el mercado y le permitió cumplir con la normativa financiera.
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