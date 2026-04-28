¡El PSG parte con ventaja sobre el Bayern! Comparación de los dos mejores equipos de Europa

Desde el punto de vista estadístico, el FC Bayern es actualmente el mejor equipo de Europa. En todas las competiciones ha sumado una media de 2,71 puntos por partido en los 49 encuentros oficiales disputados hasta la fecha; ningún club de las grandes ligas supera esta cifra. El PSG, con el mismo número de partidos, tiene una media de 2,27 puntos. El Bayern solo ha perdido dos veces: ante Arsenal y Augsburgo. PSG, en cambio, suma ocho derrotas, incluida la que sufrió frente a los bávaros en la fase de liga.

Su mayor fortaleza es el tridente ofensivo formado por Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane: ya suman 167 goles esta temporada (PSG, 125) y casi cada semana baten récords. Solo Kane ha marcado 53 tantos, por lo que la Bota de Oro parece suya. Los máximos goleadores del PSG, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, suman solo 16 tantos cada uno, cifra que parece insignificante al compararla.

FC Bayern Paris Saint-Germain Harry Kane (53 goles) Ousmane Dembélé (16) Luis Díaz (25 goles) Khvicha Kvaratskhelia (16 goles) Michael Olise (19 goles) Gonçalo Ramos (12 goles) Serge Gnabry (10 goles) Bradley Barcola (12 goles) Nicolas Jackson (10 goles) Desire Doué (12 goles)

Aunque el Bayern es claramente superior en ataque, ambos equipos están igualados en defensa: los bávaros han encajado 52 goles y el PSG, 53.

A cuatro jornadas del final, el PSG lidera con seis puntos sobre el RC Lens y aún no tiene el título liguero. En enero ganó la Copa de la Liga, pero cayó en dieciseisavos de la Copa de Francia ante el FC París. El Bayern disputará la final de la Copa DFB contra el VfB Stuttgart.