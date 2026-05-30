El PSG iguala el legendario récord de 50 años del Ajax y el Real Madrid tras conseguir otro impresionante doblete con su victoria en la final de la Liga de Campeones contra el Arsenal

El París Saint-Germain se convirtió en el tercer equipo de la historia en ganar liga y Champions League en dos temporadas seguidas. Solo lo habían logrado antes el Real Madrid de los años 50 (1956-58) y el Ajax de principios de los 70 (1971-73).

La gesta se selló en una tensa noche en Budapest, donde los parisinos mostraron carácter para superar a un obstinado Arsenal. Al ganar Ligue 1 y Liga de Campeones en temporadas seguidas, el equipo de Luis Enrique impone un dominio nacional y continental visto pocas veces en el fútbol.