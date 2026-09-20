Con una sola victoria en el debut y 4 derrotas consecutivas, el Marsella está hoy anclado, con solo 3 puntos sumados, en el penúltimo puesto de la liga, solo por delante de Le Havre.

También es inevitable el clima de protesta por parte de los aficionados marselleses, no tanto contra el equipo como contra la nueva directiva instalada durante el verano y en un momento delicadísimo para el club a nivel económico.

Pancartas y cánticos fueron entonados y exhibidos por la grada durante el partido, y los silbidos finales acabaron alcanzando también a los jugadores sobre el campo.