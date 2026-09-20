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FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PSGAFP
Emanuele Tramacere
Traducido por

¡El PSG ha vuelto a arrancar! Gana 2-1 el Clásico y deja al Marsella en penúltima posición. Weah expulsado, dirigentes protestados en la grada

Marsella
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Marsella vs Paris Saint-Germain

La crisis negra del Marsella no tiene fin: KO también en el Clásico ante el PSG

El Marsella no consigue salir de la crisis infinita en la que se ha hundido y Le Classique contra el PSG certifica una vez más la superioridad parisina en este derbi de Francia. El equipo de Luis Henrique tampoco había empezado muy bien la liga, pero logró imponerse por 2-1 en el Velodrome al conjunto de un Bruno Genesio en grandes dificultades.


  • EL PARTIDO

    En realidad, el partido también fue bastante equilibrado, con ocasiones importantes por parte de ambos equipos, una primera parte que terminó en perfecta igualdad y todos los goles llegaron en la segunda mitad, en el transcurso de 10 minutos. Primero Ferran Torres abrió el marcador a pase de doué, después llegó el empate de Gomes a pase de Gouiri y, por último, el zarpazo del capitán Marquinhos devolvió la ventaja al PSG. La doble amarilla y la consiguiente expulsión del exjugador de la Juventus Weah entregaron de hecho los tres puntos a los parisinos, que se impusieron una vez más en un derbi en el que el OM solo ha salido vencedor una vez en los últimos 10 años.

    • Anuncios

  • Protesta «educada»

    Con una sola victoria en el debut y 4 derrotas consecutivas, el Marsella está hoy anclado, con solo 3 puntos sumados, en el penúltimo puesto de la liga, solo por delante de Le Havre.

    También es inevitable el clima de protesta por parte de los aficionados marselleses, no tanto contra el equipo como contra la nueva directiva instalada durante el verano y en un momento delicadísimo para el club a nivel económico.

    Pancartas y cánticos fueron entonados y exhibidos por la grada durante el partido, y los silbidos finales acabaron alcanzando también a los jugadores sobre el campo.

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