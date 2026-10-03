En un movimiento que ha levantado cejas en todo el mercado de fichajes europeo, el Paris Saint-Germain habría desembolsado 3,3 millones de euros al Braga sin incorporar realmente a ningún nuevo jugador a la plantilla de Luis Enrique. La inversión está vinculada específicamente a Dorgeles, un centrocampista de 22 años que se ha convertido en una de las promesas más comentadas de la élite portuguesa.

Según Foot Mercato, más que tratarse de una tarifa de traspaso estándar o de una cesión con opción de compra, este pago funciona como un «derecho de preferencia», situando de hecho al gigante de la Ligue 1 en primera posición si el Braga decide hacer caja con el jugador.

Los detalles de este extraño acuerdo salieron a la luz a través de las últimas cuentas financieras publicadas por el club portugués. El pago otorga al PSG una posición privilegiada que cubre el 100 % de los derechos económicos y deportivos de cara a una futura venta.