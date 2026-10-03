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El PSG ha encontrado una forma insólita de adelantarse al Arsenal y al Chelsea por Mario Dorgeles tras pagar 2,9 millones de libras sin ficharlo
Un acuerdo financiero único para una estrella emergente
En un movimiento que ha levantado cejas en todo el mercado de fichajes europeo, el Paris Saint-Germain habría desembolsado 3,3 millones de euros al Braga sin incorporar realmente a ningún nuevo jugador a la plantilla de Luis Enrique. La inversión está vinculada específicamente a Dorgeles, un centrocampista de 22 años que se ha convertido en una de las promesas más comentadas de la élite portuguesa.
Según Foot Mercato, más que tratarse de una tarifa de traspaso estándar o de una cesión con opción de compra, este pago funciona como un «derecho de preferencia», situando de hecho al gigante de la Ligue 1 en primera posición si el Braga decide hacer caja con el jugador.
Los detalles de este extraño acuerdo salieron a la luz a través de las últimas cuentas financieras publicadas por el club portugués. El pago otorga al PSG una posición privilegiada que cubre el 100 % de los derechos económicos y deportivos de cara a una futura venta.
- AFP
Dorgeles y la vía de Right to Dream
Dorgeles llegó a Portugal en el verano de 2025, procedente del conjunto danés Nordsjaelland por una cantidad reportada de 11,5 millones de euros. Su desarrollo es fruto de la prestigiosa academia Right to Dream, que ha producido de forma constante talento de élite para el escaparate europeo. En su temporada de debut con el Braga, el centrocampista demostró su valía al aportar 7 goles y 4 asistencias en 39 partidos entre todas las competiciones.
Aunque su participación ha sido algo más limitada en las primeras fases de la campaña 2026-27, su cotización sigue siendo alta. La decisión del PSG de asegurar ahora su estatus prioritario indica que espera que su valor se dispare a medida que siga madurando. Al asegurarse esta cláusula de preferencia, ha reducido el riesgo de quedarse fuera de una operación más adelante o de perder al jugador a manos de un rival que pueda actuar con más decisión en un futuro mercado.
Adelantarse a sus rivales de la Premier League
La urgencia que hay detrás de la maniobra financiera del PSG se explica por la larga lista de pretendientes que anteriormente siguieron a Dorgeles. Tanto Arsenal como Chelsea fueron vinculados con insistencia al centrocampista durante su etapa en Dinamarca, con ojeadores de los clubes londinenses presentes con frecuencia en los partidos del Nordsjaelland. También se atribuyó interés a Newcastle United y Brighton, ya que los mejores detectores de talento de la Premier League identificaron al marfileño como una posible estrella. Al pagar por el derecho de preferencia, el PSG ha levantado de hecho un muro entre Dorgeles y sus admiradores ingleses.
- Getty Images Sport
La conexión del PSG con Braga es profunda
También existen conexiones institucionales muy arraigadas que facilitan una operación de este tipo. Qatar Sports Investments (QSI), el grupo propietario del PSG, posee actualmente una participación del 29,6 % en el Braga, lo que le convierte en el segundo mayor accionista del club portugués. Aunque este vínculo accionarial no obliga automáticamente al movimiento de jugadores entre ambos equipos, sí crea un entorno transparente para que se ejecuten operaciones financieras complejas como esta.
Por ahora, Dorgeles seguirá en Portugal, continuando su desarrollo bajo la atenta mirada tanto de su club actual como de sus posibles futuros empleadores. El pago de 2,9 millones de libras no garantiza que el traspaso llegue a producirse alguna vez, pero proporciona al PSG la red de seguridad definitiva.
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