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El PSG estudia ampliar el Parc des Princes tras reanudar los campeones de la Liga de Campeones las negociaciones para comprar el estadio
Los planes de expansión del PSG cobran impulso
Tras una votación decisiva en el Consejo Municipal de París, el ayuntamiento ha autorizado reanudar las conversaciones para vender el estadio al club. Una reunión de 90 minutos del comité directivo, celebrada en el Ayuntamiento de París y copresidida por el teniente de alcalde Emmanuel Grégoire y el director ejecutivo del PSG, Victoriano Melero, estableció esta semana el marco general para los estudios del proyecto. Según L'Équipe, el club estudia ampliar el recinto de 48 000 a entre 60 000 y 70 000 espectadores.
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El comunicado oficial describe el alcance.
El Ayuntamiento de París ha fijado los términos de la operación y coordina a todos los departamentos municipales y deportivos. Ahora, un equipo de expertos analiza la infraestructura para integrar el nuevo estadio en el barrio residencial.
En un comunicado oficial, el Ayuntamiento de París explicó: «Las conversaciones han permitido alcanzar un consenso sobre el contexto general del proyecto y presentar el alcance de los estudios en curso. Este trabajo se centrará específicamente en el estadio, su entorno, la movilidad, el uso del sector, así como en las perspectivas de desarrollo futuro de la Porte de Saint-Cloud».
Una alianza política se asegura el mandato
La reanudación de las negociaciones formales sobre la propiedad requirió maniobras políticas estratégicas, tras el fuerte escepticismo de las facciones locales del Partido Verde. Para sortear esta resistencia, los negociadores consiguieron el respaldo fundamental de la oposición de derechas y alcanzaron holgadamente los 106 votos necesarios de los 163 del consejo. Aunque el consenso para mantener el club en su sede histórica es sólido, la junta directiva aún enfrenta un complejo obstáculo administrativo para cerrar la transacción.
- AFP
Sesiones técnicas semanales programadas
Las partes interesadas de todas las instituciones se reunirán cada miércoles para discutir los detalles financieros y logísticos de la obra. La ampliación del estadio permitiría al ganador de la Liga de Campeones igualar los ingresos de los clubes europeos de élite en días de partido. Sin embargo, cualquier acuerdo final requiere la aprobación vinculante del Consejo, tras completarse los estudios de valoración independientes.