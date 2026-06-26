El PSG estudia ampliar el Parc des Princes tras reanudar los campeones de la Liga de Campeones las negociaciones para comprar el estadio

El Ayuntamiento de París ha fijado los términos de la operación y coordina a todos los departamentos municipales y deportivos. Ahora, un equipo de expertos analiza la infraestructura para integrar el nuevo estadio en el barrio residencial.

En un comunicado oficial, el Ayuntamiento de París explicó: «Las conversaciones han permitido alcanzar un consenso sobre el contexto general del proyecto y presentar el alcance de los estudios en curso. Este trabajo se centrará específicamente en el estadio, su entorno, la movilidad, el uso del sector, así como en las perspectivas de desarrollo futuro de la Porte de Saint-Cloud».