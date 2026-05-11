El PSG es «mejor» que el Arsenal, pero Rio Ferdinand explica por qué el equipo de Mikel Arteta ganará la Liga de Campeones

El Arsenal está a punto de hacer historia. Se prepara para una final de la Liga de Campeones contra el PSG. Después de la actuación heroica de Bukayo Saka ante el Atlético de Madrid, que les dio el pase a la final, el equipo londinense aspira ahora a un doblete histórico: la Premier League y la Champions.

En su canal de YouTube «Ferdinand Presents», el exdefensa inglés fue contundente: «Dije que el Arsenal ganaría la liga este año y creo que el Arsenal ganará la liga. Y ahora creo que el Arsenal va a ganar la Liga de Campeones, chicos».



