Luis Enrique priorizó la rotación el sábado y realizó nueve cambios respecto al once que enfrentó al Bayern Múnich. Con la ventaja 5-4 de la ida en el Allianz Arena, dejó a Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia en el banquillo todo el partido.

Ambos, autores de dos goles cada uno en la ida, esperaron en el banquillo junto a Vitinha, que ni siquiera fue convocado. En su lugar, el público del Parc des Princes vio debutar al portero de 19 años Renato Marín y al adolescente Pierre Mounguengue.