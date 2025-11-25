El PSG disputará con el Real Madrid y el Liverpool el fichaje gratuito de Dayot Upamecano en medio de las conversaciones de contrato en curso con el Bayern Múnich
La saga del contrato de Upamecano se intensifica mientras el PSG se une al Madrid
La excelente forma del internacional francés Upamecano esta temporada solo ha añadido urgencia a la carrera contrarreloj del Bayern para asegurar el futuro a largo plazo del defensor. El central francés ha sido uno de los jugadores más influyentes del entrenador Kompany, mostrando recientemente su impacto en la victoria del Bayern por 6-2 sobre el Freiburg, donde también anotó. Pero a pesar del deseo del Bayern de atarlo hasta 2030 o 2031, como informó Sky Sport, la firma sigue faltando.
Este retraso ha abierto la puerta a los pesos pesados de Europa. Madrid, durante mucho tiempo en el mercado para un sucesor defensivo a largo plazo, sigue estando muy interesado. El PSG, por su parte, ha emergido ahora como un contendiente serio, con Sky Sport informando que el equipo francés se ha unido a Madrid en la competencia por un posible traspaso gratuito el próximo verano, un escenario que el Bayern quiere evitar desesperadamente.
La posición del Bayern es clara, Upa es visto como central en la reconstrucción defensiva del club bajo el liderazgo de Kompany, y la jerarquía está presionando para finalizar los términos lo antes posible. Sin embargo, con su contrato vigente hasta 2026 y las limitaciones financieras reduciendo la flexibilidad del Bayern, la situación sigue siendo delicada e intensamente competitiva.
- AFP
Upamecano resta importancia al motivo del dinero
Tras la victoria del Bayern sobre el Freiburg, Upamecano abordó abiertamente la creciente especulación sobre su futuro. El francés enfatizó que las finanzas no eran el factor decisivo mientras las conversaciones continúan.
Upamecano ha insistido en que no se siente motivado únicamente por incentivos económicos, insistiendo en que las condiciones deportivas tendrían una influencia significativa. Y sobre la constante especulación en torno a sus próximos pasos, mantuvo las cosas deliberadamente vagas, diciendo: “Puedo decir esto 100 veces más, pero ya veremos qué pasa.”
Según el informe, aquellos cercanos al club creen que Upamecano está genuinamente dividido. Está asentado en Múnich, animado por la confianza de Kompany, y prosperando en un sistema que se adapta a sus fortalezas. Sin embargo, la posibilidad de unirse al Real Madrid o regresar a casa a Francia con el PSG es poderosa, especialmente con un posible traspaso libre que podría ofrecer una mayor flexibilidad a largo plazo.
Los clubes de élite perciben una rara oportunidad mientras el Bayern lucha por retener a su estrella.
La atracción de Upamecano entre los gigantes europeos se debe a algo más que las dificultades contractuales de Bayern. El Madrid ve al jugador de 27 años como un posible compañero para Eder Militao o una opción a largo plazo junto a Antonio Rudiger. Por su parte, el PSG lo considera una piedra angular para su próximo ciclo, especialmente mientras continúan construyendo un núcleo francés bajo Luis Enrique.
Con los defensores centrales modernos alcanzando tarifas superiores a 80 millones de euros, la posibilidad, aunque remota, de una transferencia gratuita el próximo verano ha alertado a todos los directores deportivos importantes en Europa. El Bayern es consciente de esta ventaja y reconoce que debe actuar rápidamente para mantener el control de la situación.
Detrás de escena, Bayern está intensificando los esfuerzos para finalizar un acuerdo, pero las realidades financieras complican el proceso. El Bayern ya ha comprometido importantes recursos para retener a Jamal Musiala, Alphonso Davies y Joshua Kimmich, lo que ha tensionado la estructura salarial y ha hecho que las negociaciones con Upamecano sean más delicadas.
El interés de las élites europeas sigue creciendo ya que el Real Madrid y el PSG han sido los pretendientes más persistentes, pero el Barcelona también ha seguido los desarrollos como parte de su planificación defensiva a largo plazo.
Con cada semana que pasa, aumenta la presión sobre el Bayern para lograr un acuerdo que refleje el valor de Upamecano sin perturbar su modelo salarial en evolución. El riesgo de perderlo gratis sería un gran revés deportivo y financiero.
- Getty Images Sport
Bayern presiona para un avance invernal mientras los rivales esperan
En un momento crucial de la temporada, el Bayern espera acelerar las conversaciones antes del mercado de enero, con el objetivo de eliminar cualquier incertidumbre sobre el estado de Upamecano. Una resolución temprana le daría al club claridad mientras continúan monitoreando a jóvenes defensores en caso de que las negociaciones se colapsen.
Se espera que el Madrid y el PSG intensifiquen el contacto con los representantes del jugador si no se alcanza una extensión rápidamente. El Bayern, sin embargo, sigue confiado en que la preferencia de Upamecano es quedarse, siempre que se llegue a un acuerdo mutuamente aceptable.
Por ahora, el defensor sigue siendo central en los planes de Kompany, y ambas partes reconocen que una extensión a largo plazo traería estabilidad. Pero a menos que el Bayern pueda cumplir con sus expectativas sin romper su estructura salarial, una batalla de transferencias de alto perfil podría definir la ventana de verano próxima.