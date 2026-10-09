El PSG se dispone a afrontar su próximo partido de Ligue 1 sin dos de sus talentos más explosivos. La jerarquía del club, en sintonía con el entrenador Luis Enrique y la dirección deportiva, ha decidido conceder a Dembele y Mendes un tiempo adicional de descanso para recuperarse de un calendario extenuante. Este movimiento táctico garantiza que los jugadores puedan recargar las pilas antes de un tramo vital de la temporada tanto en el frente nacional como en el europeo.

La decisión fue comunicada formalmente por el club para gestionar la elevada carga física soportada por sus estrellas internacionales. Un comunicado publicado por el gigante francés confirmó la medida: "De acuerdo con el entrenador y el director deportivo, Ousmane Dembélé y Nuno Mendes disfrutarán de un periodo de descanso. Reanudarán los entrenamientos el sábado 10 de octubre y el domingo 11 de octubre, respectivamente".







