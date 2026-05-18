El campeón de Francia ha aclarado la situación física de su estrella tras una tarde preocupante. Dembélé, de 29 años, fue sustituido por precaución el domingo ante el París FC por molestias en la pantorrilla derecha y permanecerá en el centro de rehabilitación varios días recibiendo tratamiento específico.

Aunque ver al ganador del Balón de Oro sufrir aparentemente una lesión muscular provocó pánico inmediato entre la afición visitante, el diagnóstico posterior sugiere que la lesión no es tan grave como se temía en un principio. El equipo médico del club seguirá supervisando al extremo mientras se preparan para el viaje a Budapest a finales de este mes.