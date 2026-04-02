¡El proyecto BlueCo ha quedado al descubierto! Por qué el Chelsea fue el gran perdedor de la Premier League durante el parón internacional

Fernández no fue la única estrella del Chelsea que se hizo eco de esos comentarios sobre Maresca y un posible fichaje por la Liga, ya que otro de sus jugadores más veteranos, Marc Cucurella, también se sumó a las declaraciones.

«Con Enzo Maresca al mando, estábamos más estables, porque trabajamos juntos durante 18 meses», declaró el lateral izquierdo a The Athletic. «Si nos fijamos en nuestra primera pretemporada con él, había dudas. Se necesita un proceso para que todos los jugadores entiendan lo que tenemos que hacer. En nuestros últimos meses con Maresca, jugábamos casi de memoria. Si cambiábamos el sistema, sabíamos lo que teníamos que hacer. Se necesita ese tiempo.

«Cuando un entrenador te da esa confianza y te ofrece una plataforma para luchar por los títulos, darías la vida por él. El momento en que Maresca se marchó tuvo un gran impacto en nosotros. Son decisiones tomadas por el club. Si me hubieras preguntado, yo no habría tomado esta decisión.

«La inestabilidad que rodea al club viene de ahí, en pocas palabras. Primero tuvimos un entrenador interino (el exentrenador del equipo sub-21 Calum McFarlane), luego un nuevo entrenador, con nuevas ideas y sin tiempo para trabajar en ellas. Para hacer un cambio así, lo mejor es esperar hasta el final de la temporada. Así se daría tiempo a todos, a los jugadores y al nuevo entrenador, para prepararse, para tener una pretemporada completa… Fíjate en el Arsenal ahora, que está luchando por todos los trofeos. Llevan casi siete años con [Mikel] Arteta y no han ganado mucho. Pero esa confianza en el proyecto da sus frutos».

Al menos cuando le preguntaron sobre un posible regreso a España con el Barcelona, el club de su infancia, Cucurella decidió dejar la decisión para más adelante e insistió en que probablemente seguiría en el Chelsea incluso más allá de este verano, a diferencia de Fernández.

«Sería difícil rechazarlo», dijo sobre volver al Barça. «No se trata solo de mí. Tendría que pensar en mi familia. Si pasa, pasa, y ya veremos qué decisión se toma. Siempre piensas en volver. [Pero] estoy muy feliz allí [en Inglaterra], y mi familia también. Lo dejaré para dentro de unos años».

El contrato de Fernández con el Chelsea se extiende hasta 2032, por lo que el club tiene toda la ventaja en las negociaciones en caso de que él busque activamente un traspaso, pero se cree que el contrato de Cucurella expira en 2028, a pesar de haber acordado un aumento salarial sustancial, y le resultaría más fácil gestionar su salida.