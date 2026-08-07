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¿El próximo trabajo de Eddie Howe? Le dicen al exentrenador del Newcastle que deje Inglaterra y esté preparado para reemplazar a Thomas Tuchel después de la Eurocopa 2028
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Champions League y ganar un trofeo: Howe en el Newcastle
Tras llevar al Newcastle a la Champions League y dar al Tyneside su primer título nacional en 70 años, Howe dejó atónito al mundo del fútbol al confirmar su salida de St James’ Park el 30 de julio de 2026.
Dirigió 231 partidos al frente del Newcastle, después de asumir el cargo por primera vez en noviembre de 2021, y era uno de los entrenadores que más tiempo llevaban en la máxima categoría inglesa. Los vientos de cambio lo han apartado del noreste de Inglaterra.
Ese también ha sido el caso de otras figuras destacadas este verano, con Anthony Gordon y Sandro Tonali poniendo rumbo al Barcelona y al Tottenham en traspasos millonarios. Bruno Guimaraes está a punto de cerrar un traspaso al Arsenal por 75 millones de libras (101 millones de dólares).
¿Será Howe la mayor pérdida en un verano de cambios?
Se puede perdonar a Howe por abandonar lo que algunos consideran un barco que se hunde. Preguntado por si podría acabar siendo la mayor pérdida de todas, el icono del Newcastle Waddle, hablando en asociación con BetBrain, dijo a GOAL: “Posiblemente. Escucha, Eddie ha construido una buena plantilla. La temporada pasada, los fichajes que hizo no funcionaron. Tuvieron dificultades. El equipo sufrió, seamos sinceros, semana tras semana.
“Pero Eddie, ya sabes, era popular, jugaba con un buen sistema, lo que los aficionados de Newcastle querían ver. Les encanta el fútbol de ataque, llevando la iniciativa, y él jugaba con ese estilo, lo que le dio la Copa de la Liga y le metió dos veces en la Liga de Campeones. Así que ha hecho un gran trabajo allí.
“Pero creo que perder a Tonali, perder a Gordon, traer a tres jugadores desconocidos, seamos sinceros, jóvenes jugadores, y que Guimaraes parece que se va a ir al Arsenal... probablemente ha pensado: ‘No puedo convertir a este equipo en uno de los cuatro o seis primeros, que es lo que la gente quiere’. Y probablemente ha pensado: ‘He hecho todo lo que podía aquí y ha llegado el momento de seguir adelante’”.
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Amenaza para Tuchel: ¿está bajo presión el seleccionador de Inglaterra?
Howe lleva tiempo sonando como posible seleccionador de Inglaterra. Preguntado sobre si ahora supone una amenaza inmediata para Thomas Tuchel tras la poco inspirada derrota de Inglaterra en semifinales del Mundial de 2026, Waddle añadió: «No, creo que le darán tiempo. Tiene un gran historial como entrenador de clubes. El fútbol de selecciones es diferente, eso lo sabemos. No puedes ir a comprar un central, no puedes comprar jugadores, tienes que trabajar con lo que tienes.
«Tiene una plantilla buena. Lo hicieron bastante bien. No pensé que fueran a ganarlo en ningún momento, ni al empezar el torneo ni viéndolo después. Pensé que llegarían a las rondas finales, como así fue, pero nunca me parecieron candidatos reales a ganarlo.
«Se trata simplemente de encontrar la mezcla adecuada y lo que nos falta es un buen número 10 y un extremo realmente, realmente de primer nivel. Y si pudiéramos encontrar a esos dos jugadores, eso ayudaría mucho más a su causa. Pero ahora mismo creo que tenemos una plantilla fuerte. Puede poner en apuros a cualquiera, eso lo sabemos. Pero nos falta algo».
El próximo trabajo de Howe: ¿se marchará al extranjero el exentrenador del Newcastle?
Con Howe descartado para dar el salto de forma inminente a un cargo en una selección, Waddle pasó a decir lo siguiente sobre el camino que debería seguir un técnico muy bien valorado: «No conozco a Eddie como persona. Sé que es tranquilo fuera del campo. Realmente no se oye mucho sobre él. No se le ve por ahí. Por lo que cuentan, su vida es fútbol, casa, fútbol, casa.
«Si yo fuera Eddie Howe, me iría ahora al extranjero durante uno o dos años y aprendería un poco más el oficio fuera, para luego volver. Y entonces creo que estaría preparado para Inglaterra dentro de dos años, después de la próxima Eurocopa.
«Creo que su próximo paso es muy importante. Siempre pasa en la Premier League que surgen puestos: habrá unos cuantos después de seis o 10 partidos, sabemos que siempre es así. Si fichan a Eddie Howe, sabemos que puede entrenar en la Premier League. Lo ha hecho bien.
«Pero creo que, para aprender más, necesitas irte al extranjero y descubrir de qué va la vida y de qué va entrenar. Porque cuando te vas al extranjero, eres entrenador. No eres mánager, eres entrenador. Y creo que eso ayudaría mucho a Eddie. Y nos dejaría en una buena posición de cara a Inglaterra en el futuro.»
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Jaissle tiene un gran reto por delante en St James' Park
Está por ver si ese consejo será atendido, ya que es posible que Howe opte por tomarse un descanso de las tensiones que conlleva entrenar antes de regresar al banquillo en Inglaterra o en otro lugar.
Ha dejado un gran trabajo por hacer en el Newcastle, con el técnico alemán Matthias Jaissle, que anteriormente ha trabajado con el Red Bull Salzburgo y el Al-Ahli de la Saudi Pro League, recogiendo ese testigo de cara a la temporada 2026-27 de la Premier League.
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