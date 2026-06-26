La selección sudamericana terminó tercera del Grupo D, tras Estados Unidos y Australia. Con cuatro puntos y una diferencia de goles de 2-4, este viernes por la mañana (hora alemana) tiene casi garantizado ser uno de los ocho mejores terceros. Paraguay empató 0-0 con Australia en su último partido de grupo.

En teoría, Escocia y Suecia podrían ser rivales de Alemania en la primera ronda eliminatoria, pero según Football meets Data, la probabilidad es mínima: 1 % y menos de 1 %, respectivamente.

Antes del torneo ya se sabía que el ganador del grupo E alemán jugaría en dieciseisavos contra un tercero de los grupos A, B, C, D o F. Al inicio había 495 combinaciones posibles para los ocho mejores terceros. Los primeros y segundos de cada grupo avanzan directo a la siguiente ronda.