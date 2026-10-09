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¡El próximo rey! Flick señala al «increíble» niño prodigio del Barcelona Lamine Yamal para conquistar el fútbol mundial
Flick señala a un prodigio adolescente para alcanzar la cima mundial
Hansi Flick deshizo en elogios hacia Lamine Yamal durante su rueda de prensa previa al partido y pronosticó que el extremo de 19 años acabará convirtiéndose en el mejor futbolista del planeta. El joven atacante regresó al Barcelona tras otro parón internacional impresionante con España.
Flick subrayó que gestionar el desarrollo de Yamal sigue siendo una prioridad para el club.
"Lamine tiene 19 años, no debemos olvidarlo", recordó Flick a los periodistas. "Para mí, los minutos que ha jugado son buenos. Esperemos que mantenga este nivel".
- AFP
El entrenador se maravilla ante la confianza natural del extremo
El técnico alemán destacó que el amor de Yamal por el juego es el motor de su rápido ascenso a la élite del fútbol. «Le encanta jugar al fútbol y, cuando tiene confianza, es increíble», afirmó Flick.
«Será el mejor del mundo».
Yamal ha mantenido un nivel excepcional tanto con el Barcelona como con España durante las primeras fases de la temporada.
Celebrando la profundidad de La Masia y las renovaciones
Flick también celebró la fortaleza de la cantera del Barcelona, señalando la renovación de contrato de Xavi Espart y la flexibilidad táctica de Marc Bernal como activos clave. «Es fantástico tener a Xavi, de La Masia. Tenemos diferentes opciones para cada posición», afirmó Flick.
«Es increíble poder disfrutar de Xavi Espart durante muchos años».
«Todos tienen que estar a su mejor nivel».
- AFP
Máxima concentración para la prueba ante el Getafe
A pesar de elogiar a sus jóvenes talentos, Flick advirtió de que el partido del sábado contra el Getafe exigirá la máxima concentración de todo el equipo. «El Getafe no será un partido fácil; se ha clasificado para la Conference. Nunca es fácil jugar contra ellos», concluyó Flick.
«Es un equipo duro que defiende bien. No será fácil».
El Barcelona aspira a sumar los tres puntos para seguir en lo más alto de La Liga.
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