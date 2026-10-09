Hansi Flick deshizo en elogios hacia Lamine Yamal durante su rueda de prensa previa al partido y pronosticó que el extremo de 19 años acabará convirtiéndose en el mejor futbolista del planeta. El joven atacante regresó al Barcelona tras otro parón internacional impresionante con España.

Flick subrayó que gestionar el desarrollo de Yamal sigue siendo una prioridad para el club.

"Lamine tiene 19 años, no debemos olvidarlo", recordó Flick a los periodistas. "Para mí, los minutos que ha jugado son buenos. Esperemos que mantenga este nivel".