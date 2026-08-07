Tras pasar cuatro temporadas junto a Dybala en Turín, Pjanic cree que Alajbegovic posee el talento en bruto para replicar el éxito del delantero argentino.

En declaraciones a La Gazzetta dello Sport, afirmó: "Esperamos que Kerim pueda imitar a Paulo. Es un nivel de inversión similar; lo importante será lo que ocurra sobre el terreno de juego".

"Dybala marcó y ganó mucho con la Juventus. Alajbegovic apenas está al principio y tiene que mantener la humildad, pero tiene el potencial para firmar una carrera de primerísimo nivel. Hay que dejarle disfrutar y crecer sin demasiada presión", añadió.