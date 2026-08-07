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¿El próximo Paulo Dybala? Miralem Pjanic respalda el nuevo fichaje de 35 millones de euros Kerim Alajbegovic para triunfar en la Juventus
El equipo turinés se asegura a un prodigio
La Juventus se ha hecho con los servicios del talento bosnio Alajbegovic, de 18 años, procedente del Leverkusen por una tarifa de 35 millones de euros, según se informa. El extremo llega tras una impresionante cesión en el Salzburgo la temporada pasada, en la que firmó nueve goles y tres asistencias en 28 partidos de liga. Alajbegovic batió el récord como el goleador más joven con más de un tanto en un mismo partido en la Bundesliga austríaca, además de convertirse en el único jugador de la competición en marcar más de cinco goles y completar más de 50 regates con éxito.
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Una leyenda del centro del campo apoya al adolescente
Tras pasar cuatro temporadas junto a Dybala en Turín, Pjanic cree que Alajbegovic posee el talento en bruto para replicar el éxito del delantero argentino.
En declaraciones a La Gazzetta dello Sport, afirmó: "Esperamos que Kerim pueda imitar a Paulo. Es un nivel de inversión similar; lo importante será lo que ocurra sobre el terreno de juego".
"Dybala marcó y ganó mucho con la Juventus. Alajbegovic apenas está al principio y tiene que mantener la humildad, pero tiene el potencial para firmar una carrera de primerísimo nivel. Hay que dejarle disfrutar y crecer sin demasiada presión", añadió.
Una enorme responsabilidad pone a prueba al recién llegado
Más allá de sus logros con su club, Alajbegovic brilló con Bosnia en el Mundial, marcó un gol y lideró las métricas de regate de su país. Sin embargo, Pjanic advirtió de que vestir las famosas rayas blanquinegras conlleva una gran exigencia heredada de las figuras legendarias del club.
El jugador de 36 años afirmó: "Sientes la responsabilidad de los campeones que llevaron antes esta camiseta cuando estás en la Juventus. Lo importante por ahora es que Kerim conozca bien a sus compañeros de equipo y aprenda italiano rápido, pero se nos dan bastante bien los idiomas", concluyó.
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El extremo espera su debut oficial
Alajbegovic está ahora centrado en hacerse un hueco en el once inicial de Luciano Spalletti durante la pretemporada para consolidar un puesto fijo. La primera prueba oficial del joven extremo podría llegar cuando la Juventus inicie su campaña de la Serie A contra el Frosinone el 23 de agosto.
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