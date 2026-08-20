Ngumoha, que se mudó a Merseyside tras pasar por la cantera del Chelsea, firmó una temporada revelación en 2025-26. Marcó sus primeros goles, reescribiendo los libros de historia con regularidad, y está considerado como una gran promesa.

Ese potencial también ha sido advertido en otros lugares, ya que se dijo que el Bayern de Múnich estaba valorando un acercamiento en un momento en el que la especulación sobre el mercado de fichajes se disparaba en torno al internacional francés Michael Olise en el Allianz Arena.

Por ahora no se producirá ningún movimiento a la Bundesliga, ya que el Liverpool está dispuesto a ofrecer a Ngumoha un papel más importante en sus planes. La temporada pasada actuó a menudo en la banda izquierda, pero ahora hay una vacante de alto perfil en la derecha. Salah, tres veces Jugador del Año de la PFA, se ha marchado tras marcar 257 goles para el Liverpool y ganar nueve títulos.

No ha llegado ningún fichaje millonario para reemplazar al múltiple ganador de la Bota de Oro, lo que significa que Ngumoha podría tener su oportunidad. Sí impresionó en la banda derecha al debutar con la selección absoluta de Inglaterra en un amistoso de preparación para el Mundial contra Nueva Zelanda.