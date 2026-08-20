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¿El próximo Mohamed Salah? Qué «necesita cambiar» la joya del Liverpool Rio Ngumoha en su intento de llenar el vacío del Rey Egipcio en Anfield
Salah marcó 257 goles con el Liverpool
Ngumoha, que se mudó a Merseyside tras pasar por la cantera del Chelsea, firmó una temporada revelación en 2025-26. Marcó sus primeros goles, reescribiendo los libros de historia con regularidad, y está considerado como una gran promesa.
Ese potencial también ha sido advertido en otros lugares, ya que se dijo que el Bayern de Múnich estaba valorando un acercamiento en un momento en el que la especulación sobre el mercado de fichajes se disparaba en torno al internacional francés Michael Olise en el Allianz Arena.
Por ahora no se producirá ningún movimiento a la Bundesliga, ya que el Liverpool está dispuesto a ofrecer a Ngumoha un papel más importante en sus planes. La temporada pasada actuó a menudo en la banda izquierda, pero ahora hay una vacante de alto perfil en la derecha. Salah, tres veces Jugador del Año de la PFA, se ha marchado tras marcar 257 goles para el Liverpool y ganar nueve títulos.
No ha llegado ningún fichaje millonario para reemplazar al múltiple ganador de la Bota de Oro, lo que significa que Ngumoha podría tener su oportunidad. Sí impresionó en la banda derecha al debutar con la selección absoluta de Inglaterra en un amistoso de preparación para el Mundial contra Nueva Zelanda.
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¿Es Ngumoha el heredero de la corona del Rey Egipcio?
Preguntado sobre si el joven es el heredero al trono de Salah y cómo puede empezar a llevar esa corona, el exdelantero del Liverpool Heskey, en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía del sitio de apuestas de la Premier League BetWright, dijo: «Posiblemente, me gustaría verlo. Lo único es que necesita cambiar su manera de pensar porque generalmente es un extremo izquierdo. Así que, mientras pueda cambiar eso, es peligroso.
«Sé que cuando tienes a un jugador que puede regatear como él regatea, inevitablemente arrastrará a jugadores de otras posiciones y empezarán a generarse espacios. Y ahí es cuando puedes empezar a crear superioridades, etc., en distintas posiciones. Así que desde luego es uno de los que parece muy, muy prometedor de cara al futuro. Lo único es que no podemos esperar de Rio la misma cifra goleadora que Mo nos dio. Eso no lo tendremos».
¿Cómo es el siguiente paso para Ngumoha?
Otro exídolo de Anfield, John Barnes, dijo recientemente a GOAL, cuando se le preguntó cómo es el “siguiente paso” para Ngumoha, con su capacidad para volver locas a las defensas rivales fuera de toda duda: «El siguiente paso es que juegue con regularidad.
«Porque, por supuesto, no jugó con regularidad y automáticamente asumimos que, de repente, iba a jugar con Inglaterra, marcar goles y ser el mejor jugador del mundo. Por desgracia, hacemos eso demasiado con nuestros jugadores jóvenes. Y ahora ni siquiera está en el equipo.
«Así que tenemos que permitirle desarrollarse y crecer poco a poco. Y entrar poco a poco en el equipo y afianzarse primero en él antes de empezar a hablar de que sea un jugador importante para el Liverpool o un gran jugador para Inglaterra.
«Quieres que haga lo que es mejor para el equipo. Está bien que se exprese y se vaya de cinco jugadores y no tenga producto final. Así que depende de lo que consideres que debe ser su juego. Porque, por supuesto, tiene que marcar goles.
«Está bien irse de jugadores todo el tiempo, pero después de irte de jugadores, irte de jugadores, irte de jugadores, ¿cuántos goles vas a marcar? ¿Cuántos goles vas a crear? Así es como se le va a juzgar. No por lo bien que quede ni por cuántos jugadores pueda superar.
«Así que no es una cuestión de frenarle. Es una cuestión de darle producto final y convertirlo en una parte valiosa del equipo desde esa perspectiva».
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Ngumoha, señalado para formar parte de los planes para la Eurocopa 2028
Ngumoha, que está llamado a convertirse en una pieza habitual de los planes de Thomas Tuchel de cara a la Eurocopa 2028, ha ayudado al Liverpool a completar su pretemporada antes de la campaña 2026-27.
Esta arrancará, con valiosos puntos de la Premier League en juego una vez más, cuando visite al Newcastle el domingo en una complicada prueba en St James’ Park ante un rival nacional que ha visto su plantilla diezmada durante el mercado de fichajes de verano.
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