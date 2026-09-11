Actualmente rindiendo a gran nivel como cedido en el Iberia 1999 de la máxima categoría georgiana, el adolescente está acelerando su crecimiento al jugar una división por encima de su club de origen, el Kolkheti 1913. Este impresionante periodo ya le ha dejado un hito clave en su joven carrera, con su primer gol como profesional con el primer equipo ante el Gagra el pasado mayo.

Sus impresionantes actuaciones en Georgia no pasaron desapercibidas para la élite del continente. Tanto la Juventus como el Liverpool fueron señalados como clubes con un serio interés en el jugador, siguiendo de cerca su progresión durante el último año. Sin embargo, el proyecto del Arsenal y su reciente historial a la hora de integrar a jóvenes en la dinámica del primer equipo resultaron decisivos, lo que le permitió finalmente asegurarse sus servicios de cara al futuro y adelantarse a sus rivales nacionales y europeos para hacerse con su fichaje.