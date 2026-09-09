Kane, con 121 internacionalidades y 85 goles con su selección, todavía tiene mucho fútbol por delante. Sin embargo, tiene 33 años y ya han surgido dudas sobre si podrá completar otro ciclo mundialista hasta 2030.

Su rendimiento en el Bayern de Múnich, donde vio puerta en 63 ocasiones la pasada temporada, sugiere que es capaz de liderar el ataque de su club y de su selección durante al menos unos años más. Se ha convertido en uno de los principales candidatos al Balón de Oro de 2026.

Su corona en Inglaterra, y el brazalete, pasarán a otro cuando ya no pueda ofrecer actuaciones sobrehumanas. ¿Quién llenará ese vacío? Delap, con 23 años, confiará en sus opciones. Sin embargo, el canterano del Manchester City firmó una dura campaña de dos goles en el Chelsea la pasada temporada, lo que generó inevitables dudas sobre su capacidad para rendir al más alto nivel.