¿El próximo Golden Boy? Dietmar Hamann cree que Lennart Karl «no tiene techo» y puede emular a Lamine Yamal
El Mundial se le escapó, pero ya hizo historia con el primer equipo
Karl ya ha recorrido un largo camino en relativamente poco tiempo, desde que debutó con el primer equipo en el Mundial de Clubes de la FIFA de 2025. Después se convirtió en el goleador más joven del Bayern en la Champions League, con 17 años y 242 días. La temporada pasada registró nueve remates en total y conquistó la Bundesliga.
El talentoso adolescente afronta una dura competencia por un puesto en Baviera, con jugadores como Michael Olise y Luis Diaz en las bandas y el ganador del Balón de Oro Harry Kane como delantero centro. Sin embargo, ha seguido disponiendo de minutos con regularidad y ha sido convocado por la selección absoluta.
Una inoportuna lesión en el muslo frustró su sueño de disputar el Mundial en el verano de 2026, pero Karl ha superado un comienzo lento en las competiciones nacionales y continentales de esta temporada. Debería ser un serio aspirante al prestigioso Golden Boy en 2027.
- Getty
¿Ganará Karl el Golden Boy en 2027?
Hamann así lo cree. El excentrocampista del Bayern, que habló en colaboración con Lottoland Live Casino, declaró a GOAL cuando le preguntaron si Karl será el próximo ganador de ese premio para menores de 21 años: «Es un jugador brillante. Está claro que tiene talento. Creo que cumplió 18 años hace solo unos meses.
»Se habla mucho de cómo viste y de lo que hace fuera del campo. Creo que deberían dejarlo estar, porque llevábamos 10 años buscando a alguien un poco diferente. Ahora lo tenemos, así que no deberíamos intentar cambiarlo.
»Creo que es un jugador excepcional. Disputó unos minutos con Alemania contra Países Bajos. Evidentemente, tiene a Olise por delante, porque le gusta jugar en la banda derecha. También puede jugar por el centro.
»Creo que mucho dependerá de lo que pase con Olise. Pero sí, probablemente sea el mayor talento o el mejor jugador joven que está despuntando ahora mismo en Alemania».
¿Hasta dónde puede llegar la joven promesa Karl?
Preguntado por hasta dónde puede llegar Karl y si podría alcanzar cotas similares a las de Lamine Yamal, la sensación del Barça, que ya ha ganado La Liga, la Eurocopa y el Mundial, Hamann respondió: «Creo que no tiene techo.
»Hubo un momento el año pasado, justo hace un año, entre octubre y noviembre, en el que Kane pasó por una racha discreta, Olise no terminaba de rendir y él era quien llevaba el peso del equipo en los partidos de Champions League.
»Hubo un partido contra el Arsenal, creo que fue la temporada pasada, en el que fue el mejor jugador. Creo que marcó un gol y fue el mejor del Múnich con 17 años. Si juegas a este nivel con 17 años y no te limitas a jugar o participar, sino que dominas los partidos, como él hizo en la Champions League y la Bundesliga, eso demuestra el extraordinario talento que tiene.
»Creo que no tiene techo. Evidentemente, hoy en día los jóvenes reciben muchas influencias externas, pero, si mantiene los pies en la tierra, creo que todo es posible».
- Getty/GOAL
El Bayern tiene a Karl bajo contrato a largo plazo
El Bayern ha logrado asegurar la continuidad de Karl con un contrato profesional hasta el verano de 2029, por lo que debería ser el club que se beneficie de su progresión en el futuro próximo.
Queda por ver hasta dónde llegará el joven, que todavía tiene mucho que aprender dentro y fuera del campo. Si mantiene los pies en la tierra, hay motivos de sobra para pensar que, tras aspirar al Golden Boy, podrá optar al Balón de Oro en los próximos años.
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