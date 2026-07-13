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¿El próximo Gianfranco Zola o Eden Hazard? Cole Palmer explica qué le falta en el Chelsea para emular a las leyendas de Stamford Bridge
Palmer en el Chelsea: un comienzo fulgurante y problemas de lesiones
Las lesiones sufridas durante la temporada 2025-26 lastraron a Palmer: una ingle y un dedo del pie rotos le hicieron perderse 26 partidos. Terminó con solo 11 goles y tres asistencias.
Esas cifras están muy por debajo de los 25 goles que marcó en su primera temporada tras fichar por el Chelsea procedente del Manchester City por 40 millones de libras (54 millones de dólares) en el verano de 2023, actuación que le valió el premio al Mejor Jugador Joven de la PFA.
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Rumores sobre el futuro: vinculaciones con el Manchester United y un contrato a largo plazo.
En su segunda temporada con el Chelsea, Palmer ganó la Conference League y la Copa del Mundo de la FIFA, pero marcó solo 18 goles y surgieron dudas sobre su forma. El debate creció tanto que el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, no lo incluyó en la lista para el Mundial 2026.
Los rumores de traspaso han sido constantes, incluso se habló de un regreso al United, el club de su infancia, pero tiene contrato con el Chelsea hasta 2033. Ahora el equipo inicia una nueva era bajo la dirección del entrenador español Xabi Alonso.
Leyendas del Blues: ¿Podrá Palmer seguir los pasos de Zola y Hazard?
Puede que sea él quien consiga sacar lo mejor de Palmer una vez más. Al ser preguntado sobre si Palmer puede situarse al nivel de jugadores como Zola y Hazard, el exdelantero de los Blues Cascarino —en nombre de Tonybet, cuya campaña «World Cup Card Collection» permite a los clientes canadienses ganar hasta 150 000 dólares canadienses— declaró a GOAL: «Oh, buena pregunta. No lo sé. Con los jóvenes la respuesta es siempre incierta: la adrenalina y la rapidez con que se convierten en figuras en un nuevo club lo complican todo.
Cole Palmer ha bajado su nivel, por eso no ha sido convocado con Inglaterra. Es evidente: no ha mantenido el rendimiento que mostró al llegar al Chelsea.
«Sin embargo, el Chelsea tampoco ha estado bien en ese momento y creo que una de las características más destacadas del Chelsea, y que habría ayudado a Cole Palmer, es contar con experiencia en el equipo.
«Soy del Liverpool: cuando Gerrard emergió, fichamos a Gary McAllister, de 35 años, para jugar a su lado.
«En Chelsea no ocurrió lo mismo con Palmer: llegó como la gran promesa, pero cuando bajó su nivel no tuvo quien lo respaldara. Están Enzo Fernández y Moisés Caicedo, excelentes jugadores, pero también fichajes recientes que aún deben demostrar su valor».
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Calendario del Chelsea 2026-27: derbi contra el Fulham
El exinternacional italiano Zola, quien brilló en el Chelsea entre 1996 y 2003, sigue siendo candidato al debate del mejor de todos los tiempos en Stamford Bridge. El delantero belga Hazard anotó 110 goles con los Blues y conquistó dos Premier League, una FA Cup, una Copa de la Liga y una Europa League.
Palmer ya ha mostrado esa misma brillantez y puede decidir un partido, pero debe ser más constante. El proceso empezará en la temporada 2026-27, cuando Alonso debute como técnico en Craven Cottage frente al Fulham, el 24 de agosto.
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