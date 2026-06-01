Ulrik Pedersen / NurPhoto
Traducido por
¿El próximo entrenador del Celtic? Un exdelantero del Liverpool negocia para sustituir a Martin O'Neill y quiere incorporar antiguas estrellas a su cuerpo técnico
Keane vuelve a Parkhead
Según el Daily Record, Keane se ha reunido en Londres con la directiva del Celtic para valorar su posible fichaje como entrenador. El técnico, de 45 años, ya disfrutó de una cesión exitosa en el club en 2010 y ahora presenta su proyecto para el futuro de los campeones de Escocia.
El club debe decidir si mantiene a O'Neill o cambia de rumbo.
O'Neill regresó para enderezar el rumbo tras la «desastrosa» etapa de Wilfried Nancy y llevó con éxito al club al título de liga en la última jornada de la temporada, pero su futuro a largo plazo sigue pendiente de las próximas conversaciones.
- Getty Images Sport
Se presenta un ambicioso cuerpo técnico.
Para reforzar su candidatura, Keane presentó un equipo técnico con profundas raíces en el fútbol escocés. El grupo incluye al ex capitán del Celtic Scott Brown, al entrenador del Celtic B Jonny Hayes y al ex técnico del Aberdeen Stephen Glass.
Glass, quien ya fue su asistente en el Ferencvaros, se considera pieza clave del acuerdo.
Keane compartió vestuario con Brown en el Celtic, pero la relación entre Glass y el ex capitán de los Hoops impulsa esta propuesta. Glass convenció a Brown para que se convirtiera en jugador-entrenador del Aberdeen, y el grupo sigue unido: Brown y Hayes visitaron a Keane y Glass en Budapest durante su formación para la Licencia Pro de la UEFA.
La junta directiva se enfrenta a una difícil decisión sobre O'Neill
Keane promociona su proyecto, pero la directiva del Celtic debe resolver primero la situación con O'Neill. El técnico, de 74 años y favorito de la afición, ha ganado nueve títulos en sus dos etapas en el club. La directiva hablará con O'Neill para saber si el entrenador del doblete se queda otra temporada.
De aceptarlo, mantendría a Mark Fotheringham y Shaun Maloney en su cuerpo técnico, aunque este último podría pasar a un rol directivo, pues aspira a «subir de categoría» en lugar de seguir en la banda.
- Getty Images Sport
La presión de la cita
La directiva del Celtic está bajo presión para elegir al nuevo entrenador tras las secuelas de la era Nancy. Aunque Keane tiene un historial sólido —ganó títulos en Israel con el Maccabi Tel Aviv y la copa de Hungría con el Ferencvaros—, su posible fichaje ha generado malestar entre algunos aficionados por su anterior etapa en Israel.
La actividad de fichajes está paralizada hasta que se cierre la búsqueda de entrenador. El equipo de captación ya ha preseleccionado objetivos, pero no firmará ningún acuerdo hasta que se nombre al nuevo técnico.