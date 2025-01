La ex-estrella del Barça debe tomar una gran decisión sobre su futuro, ya que Al-Hilal permitirá que el delantero deje el club este verano.

"Sé que este será mi último Mundial, mi último intento, mi última oportunidad y haré todo lo posible para jugarlo," dijo Neymar en una entrevista con CNN a principios de este mes. Brasil ciertamente ha extrañado al exjugador del Barcelona y del Paris Saint-Germain en su última campaña de clasificación de la CONMEBOL, cayendo al quinto lugar en la tabla, siete puntos detrás de sus eternos rivales Argentina.

Neymar jugó en los primeros cuatro partidos de Brasil, registrando cinco contribuciones de gol, pero se rompió el ligamento cruzado anterior (ACL) y el menisco de su rodilla izquierda durante una sorprendente derrota por 2-0 contra Uruguay el 17 de octubre de 2023, y fue sacado del campo en lágrimas. No ha jugado con la icónica camiseta amarilla de su país desde entonces.

Al-Hilal finalmente le dio la bienvenida a Neymar de regreso al campo en octubre del año pasado, pero su regreso duró solo 42 minutos en dos juegos, ya que sufrió un desgarro en su muslo tras estirarse demasiado para alcanzar el balón. Neymar está ahora cerca de finalizar su recuperación de ese golpe en particular, pero según The Athletic, prácticamente no hay ninguna posibilidad de que se le ofrezca una extensión de contrato por parte de los campeones de la Saudi Pro League, quienes no han visto ningún retorno de su inversión inicial de €90 millones (£77m/$98m) en el brasileño durante las últimas dos temporadas.

Neymar dejará el Medio Oriente cuando su contrato expire este verano, y a pesar de sus persistentes problemas físicos, no faltan potenciales pretendientes alineándose por su firma. La pregunta es: ¿cuál es el mejor lugar para que Neymar recupere su forma física y confianza con el fin de forzar su regreso a la selección de Brasil antes de la Copa del Mundo 2026? GOAL repasa las seis opciones de transferencia disponibles para el jugador de 32 años a continuación...