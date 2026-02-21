¿El próximo central del Real Madrid? Los blancos planean fichar a la estrella del Borussia Dortmund

Mientras que un internacional alemán podría estar a punto de abandonar el Bernabéu, Rudiger, otro podría incorporarse al equipo, Schlotterbeck.

SegúnAS, el gigante español está «cada vez más convencido» por el rendimiento del jugador de 26 años en el Dortmund, y parece que se ha situado en lo más alto de su lista de centrales más deseados. En los últimos meses se les ha relacionado con jugadores como Ibrahima Konate, Dayot Upamecano y Marc Guehi, aunque estos dos últimos ya han tomado decisiones sobre su futuro: el primero ha renovado con el Bayern de Múnich y el segundo fichará por el Manchester City procedente del Crystal Palace en enero.

Se cree que Schlotterbeck está deseando afrontar un nuevo reto, tras haber jugado en el Dortmund desde su llegada procedente del Friburgo en 2022. Ha disputado 150 partidos con el BVB, marcando nueve goles y ayudando al equipo a alcanzar la final de la Liga de Campeones 2023-24, que ganó el Real Madrid.

El informe añade que fichar a un central este verano es una prioridad máxima y que el Real Madrid valora las «importantes contribuciones» de Schlotterbeck tanto al Dortmund como a la selección alemana en los últimos años. Al igual que ocurre con muchos de los mejores jugadores de la Bundesliga, se creía que Schlotterbeck acabaría fichando por el Bayern, pero el nuevo contrato de Upamecano parece haber frustrado esos planes.