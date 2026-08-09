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¿El próximo Casemiro? Andrey Santos insiste en que puede reemplazar a la leyenda brasileña en el Manchester United tras su traspaso al Chelsea por 50 millones de libras esterlinas
Asumir el relevo de una leyenda
La salida de Casemiro al final de la pasada temporada dejó al Manchester United ante la difícil tarea de encontrar un sustituto para un quíntuple ganador de la Champions League. Mientras que el Manchester United ya gastó 70 millones de libras en el veterano en 2022, el Santos, de 22 años, representa una visión más a largo plazo. A pesar de la presión, el ex del Chelsea no rehúye la comparación.
El brasileño ya ha empezado a justificar la expectación durante la pretemporada, siendo titular en los cuatro amistosos y firmando una actuación autoritaria contra el bicampeón consecutivo de Europa, el Paris Saint-Germain, en Gotemburgo. Su seguridad técnica y su sentido defensivo han destacado, lo que sugiere que podría ser el ancla táctica que requiere el sistema 4-2-3-1 de Carrick.
- Every Second Media
Santos, convencido de que puede asumir el papel de Casemiro
En su primera comparecencia ante los medios como jugador del United, el brasileño asumió la presión de sustituir a un icono nacional, con Casemiro continuando ahora su carrera junto a Lionel Messi en el Inter Miami. «Casemiro para mí es como una leyenda, ¿sabes?», dijo Santos. «Así que ahora se ha ido. Ahora estoy aquí y siento que puedo hacer lo que Casemiro hizo la temporada pasada, y estoy aquí para hacerlo».
El brasileño también explicó cómo encaja su estilo en el sistema de Carrick, que exige excelencia técnica en la base del centro del campo. «Por mis cualidades, me gusta y prefiero jugar más retrasado, como un número seis», añadió. «Así que intento ayudar a mis compañeros sin balón y, con balón, me encanta romper líneas».
Cómo escapar del atasco del Chelsea
La decisión del brasileño de dejar Stamford Bridge estuvo supuestamente motivada por la feroz competencia por un puesto en el centro del campo; con Moises Caicedo firmando un nuevo contrato y el Chelsea tasando a Enzo Fernandez en unos asombrosos 120 millones de libras, Santos vio cómo su camino hacia el primer equipo se cerraba rápidamente.
La rapidez con la que se cerró el traspaso dejó poco margen para la duda una vez que surgió la oportunidad en Old Trafford. «En el momento en que me llamó mi agente, se lo dije a mi mujer y ella me dijo: “Sí, tenemos que ir”», recordó Santos. «El Manchester United es enorme, estoy muy feliz de estar aquí y quiero ganar todos y cada uno de los partidos».
A pesar de su abrupta salida del oeste de Londres, no guarda rencor hacia su antiguo club, aunque su atención está totalmente centrada en forjar un legado en el noroeste. «Gracias por todo lo que Chelsea hizo por mí durante mi etapa allí», añadió. «Pero ahora Chelsea ya es pasado, este es mi hogar ahora mismo. Y quiero estar aquí durante muchísimo tiempo y ganar muchísimos trofeos».
- Getty Images Sport
En la lucha por todos los títulos
Después de terminar tercero en la Premier League la temporada pasada, el United afronta esta campaña la exigencia añadida de la Liga de Campeones. Carrick ha encomendado a su renovada plantilla que recorte la distancia con la cabeza de la tabla, y Santos está plenamente alineado con esas ambiciosas aspiraciones.
«Cuando hablo del Manchester United, hablamos de ganar», concluyó Santos. «Tenemos que trabajar duro todos y cada uno de los días para intentar ganar todos los trofeos posibles. Y, a nivel individual, tengo mis objetivos y espero poder trabajar con mis compañeros en mis objetivos y espero ganar algunos trofeos». La verdadera prueba de sus atrevidas declaraciones comenzará cuando arranque la competición.
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