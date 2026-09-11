La superestrella portuguesa Fernandes ha sostenido al United casi en solitario durante algunos momentos difíciles. Se acerca a los siete años de servicio leal en el llamado «Teatro de los Sueños» y no muestra signos de bajar el ritmo a los 32 años.

La pasada temporada hizo historia en la Premier League al firmar 21 asistencias en una sola campaña de la máxima categoría y ya suma un hat-trick este curso. Su valor para la causa colectiva es imposible de ignorar, pero todavía no se ha firmado ninguna ampliación de contrato.

El United sigue deseando cerrar unas nuevas condiciones con su talismánico capitán, pero es consciente de que en algún momento seguirá su camino. Habrá que encontrar un heredero adecuado para ese trono creativo, y Gibbs-White es un nombre que está en boca de muchos.

El internacional inglés de 26 años creció apoyando al Manchester United. Puede que le resulte difícil rechazar una propuesta de los héroes de su infancia, a pesar de llevar a menudo el brazalete en el Forest y haberse convertido en uno de los favoritos de la afición a orillas del Trent.