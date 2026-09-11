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¿El próximo Bruno Fernandes? Un exdelantero del Nottingham Forest destaca las cualidades especiales de Morgan Gibbs-White mientras el Manchester United empieza a elaborar un plan de sucesión para el mediapunta
Fernandes aún no ha firmado un nuevo contrato con el Manchester United
La superestrella portuguesa Fernandes ha sostenido al United casi en solitario durante algunos momentos difíciles. Se acerca a los siete años de servicio leal en el llamado «Teatro de los Sueños» y no muestra signos de bajar el ritmo a los 32 años.
La pasada temporada hizo historia en la Premier League al firmar 21 asistencias en una sola campaña de la máxima categoría y ya suma un hat-trick este curso. Su valor para la causa colectiva es imposible de ignorar, pero todavía no se ha firmado ninguna ampliación de contrato.
El United sigue deseando cerrar unas nuevas condiciones con su talismánico capitán, pero es consciente de que en algún momento seguirá su camino. Habrá que encontrar un heredero adecuado para ese trono creativo, y Gibbs-White es un nombre que está en boca de muchos.
El internacional inglés de 26 años creció apoyando al Manchester United. Puede que le resulte difícil rechazar una propuesta de los héroes de su infancia, a pesar de llevar a menudo el brazalete en el Forest y haberse convertido en uno de los favoritos de la afición a orillas del Trent.
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¿Sería Gibbs-White un sustituto sólido para Fernandes?
Preguntado por si podía ver a MGW siguiendo los pasos de Fernandes, Cole, en asociación con casino online de Unibet, dijo a GOAL: «¿Si podría? Bueno, para esa pregunta tendrías que hablar con la cúpula del Manchester United.
«Creo que la temporada pasada estuvo brillante en el Nottingham Forest. Creo que también podría haberse marchado la temporada pasada. Podría haberse ido al Tottenham, y eso no se materializó.
«En última instancia, si sigue agachando la cabeza y sigue ofreciendo actuaciones, no creo que tenga que preocuparse por qué clubes van a estar interesados en él. Sinceramente, no creo que el Nottingham Forest quiera venderlo, porque es una pieza clave para ellos».
Cómo Gibbs-White ha elevado su nivel en el Forest
Cole, natural de Nottingham, puso fin a su carrera en el City Ground, después de haber saboreado anteriormente la gloria del triplete con el Manchester United en 1999. Ha seguido muy de cerca la evolución de Gibbs-White en las East Midlands.
Sobre el habilidoso centrocampista, que ha recorrido un largo camino desde su traspaso del Wolves al Forest en 2022, dijo: «Lo ha hecho. Cuando juegas en esa posición, tienes que ser muy creativo. Creo que él lo es mucho.
»También empezó a marcar goles hacia el tramo final de la temporada pasada, lo que ayudó al Nottingham Forest a mantenerse en la Premier League. Creo que tiene esas cualidades. Siempre intenta entrar en contacto con el balón, siempre intenta crear, siempre busca meterse en el área y marcar goles. Cuando juegas en esa posición, eso es lo que se supone que debes hacer.
»Como he dicho, en el tramo final de la temporada pasada, creo que jugó realmente, realmente bien. Ojalá siga así durante mucho tiempo. Sigue trabajando duro, sigue jugando bien. Sé que tuvo muy mala suerte, para mí personalmente, de no entrar en la convocatoria de Inglaterra, por el nivel que mostró en el tramo final de la temporada pasada».
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Gibbs-White es una presencia talismánica en el City Ground
Gibbs-White fue ignorado para el Mundial de 2026 por Thomas Tuchel. Esta temporada ha vuelto a ver puerta, en un Forest renovado que trabaja bajo la dirección de Oliver Glasner.
El Nottingham Forest tiene grandes ambiciones, con el propietario griego multimillonario Evangelos Marinakis al mando, pero está por ver si eso será suficiente para retener en Nottingham a una de sus piezas más cotizadas, especialmente si llega una llamada desde Mánchester.
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