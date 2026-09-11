Según BBC Sport, el propuesto regreso de Richarlison a Brasil con el Vasco da Gama se ha frustrado. Según se informa, el Tottenham había acordado una cantidad con el club para el traspaso, pero las condiciones personales surgieron como un obstáculo insalvable.

El mercado de fichajes en Brasil cierra el viernes por la noche, lo que alimenta la sensación de que el jugador de 29 años seguirá en el norte de Londres. Este desarrollo llega después de un periodo caótico para el atacante, que se quedó fuera de la plantilla de la Premier League después de que se viniera abajo un propuesto traspaso de 35 millones de libras al Everton en el último día de mercado. El club y el jugador siguen inmersos en una disputa por los nueve meses restantes de su contrato.