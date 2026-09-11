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El propuesto traspaso de Richarlison al Vasco da Gama se viene abajo en medio de una disputa contractual con el Tottenham
Se cae el fichaje por el Vasco da Gama
Según BBC Sport, el propuesto regreso de Richarlison a Brasil con el Vasco da Gama se ha frustrado. Según se informa, el Tottenham había acordado una cantidad con el club para el traspaso, pero las condiciones personales surgieron como un obstáculo insalvable.
El mercado de fichajes en Brasil cierra el viernes por la noche, lo que alimenta la sensación de que el jugador de 29 años seguirá en el norte de Londres. Este desarrollo llega después de un periodo caótico para el atacante, que se quedó fuera de la plantilla de la Premier League después de que se viniera abajo un propuesto traspaso de 35 millones de libras al Everton en el último día de mercado. El club y el jugador siguen inmersos en una disputa por los nueve meses restantes de su contrato.
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Disputa contractual y apelación ante la FIFA
El delantero está explorando activamente sus opciones y, según se informa, ha acudido a la FIFA en un dramático intento de rescindir su contrato. El Tottenham le ha relegado a entrenarse con el sub-21, una decisión que, en su opinión, le da motivos legítimos para romper su contrato. Anteriormente fue titular en la derrota de la primera jornada a domicilio ante el Brentford, que ahora podría ser su último partido con el club.
Antes de estudiar la opción de marcharse a Brasil, fue relacionado insistentemente con un regreso al Everton, donde marcó 53 goles en 152 partidos. Sin embargo, el delantero rechazó la posibilidad de volver a coincidir con David Moyes, alegando su frustración por la forma en que se llevaron las negociaciones.
De Zerbi sigue sin dar pistas
El entrenador del Tottenham, Roberto de Zerbi, se negó a arrojar luz sobre la situación durante una rueda de prensa el viernes. Al ser preguntado por la disputa, De Zerbi declaró: «No lo sé. No es mi trabajo», antes de añadir: «Lo que puedo decir es que sé muy bien lo que el club ha hecho por Richarlison y sé muy bien lo que Richarlison ha hecho por el club en el último mes, dos meses. Yo lo sé, el club lo sabe, él lo sabe, su agente lo sabe. Todo el mundo lo sabe mejor que vosotros [los medios]. Mucho mejor». Pese a la fricción, el Tottenham tiene la opción de activar una ampliación de 12 meses en su contrato, lo que complica aún más la situación.
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¿Qué será lo siguiente para el delantero?
De cara al futuro, el brasileño espera emular a Renan Lodi, que el año pasado utilizó con éxito la intervención de la FIFA para rescindir su contrato. Si el organismo rector del fútbol estima su recurso, el delantero podría incorporarse oficialmente a un nuevo club fuera del mercado de fichajes. Ahora, el Tottenham debe decidir si pelea el caso o negocia una rescisión de mutuo acuerdo para evitar una larga batalla legal.
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