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El propietario del Nápoles rechaza una oferta de 2.000 millones de euros de un grupo estadounidense, pues el club de la Serie A no está en venta
Una oferta sin precedentes se topó con un rotundo «no»
Según el *Corriere dello Sport*, la oferta llega pese a una valoración de Football Benchmark de mayo de 2025, que fijaba el valor del club en unos 1.100 millones de euros, lo que indica que el grupo inversor estadounidense estaba dispuesto a pagar una prima significativa para adquirir el Napoli.
Desde hace semanas circulan rumores en Nápoles sobre un posible cambio de propiedad, pero De Laurentiis se mantiene firme. El magnate del cine, que rescató al club de la quiebra en 2004 y lo devolvió a la cima del fútbol italiano, no ha mostrado intención de abandonar el proyecto que ha construido en dos décadas.
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El grupo estadounidense responsable de la oferta
Se cree que el consorcio detrás de esta audaz oferta está liderado por Matt Rizzetta, presidente italoamericano del Napoli Basket y del Campobasso. Rizzetta también es fundador y socio director de Underdog Global Partners, firma especializada en gestión de activos deportivos y promoción inmobiliaria. El proyecto buscaba crear un centro multideportivo en Nápoles que integrara los clubes de fútbol y baloncesto e incluyera importantes inversiones en infraestructuras.
Tras meses de conversaciones, las negociaciones no llegaron a la fase de due diligence. Rizzetta, que viajaba a Filadelfia, rechazó hacer comentarios a través de su oficina de prensa.
Sin embargo, en una declaración posterior de Campobasso se señalaba: «El presidente Matt Rizzetta, como suele ocurrir en el mundo del deporte y las inversiones internacionales, es contactado con frecuencia por diferentes sujetos y grupos interesados en desarrollar oportunidades en el panorama futbolístico italiano y más allá. Además, algunas actividades y evaluaciones quedan necesariamente amparadas por acuerdos de confidencialidad, como suele ocurrir en operaciones de este tipo».
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De Laurentiis sigue siendo el alma del club
Al rechazar una oferta de 2.000 millones de euros, De Laurentiis reafirma su compromiso con el Nápoles de cara a su centenario. Desde que tomó las riendas tras la quiebra de 2004, ha convertido al club en un habitual de la Champions y en campeón de la Serie A. Hoy, a sus 77 años, se ve como el “corazón y alma” del equipo y no piensa ceder el mando.
A sus 77 años, prioriza el futuro estructural del club sobre una ganancia rápida. Aunque escucha ofertas, sus actos muestran que la venta total sigue cerrada.
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La atención se centra ahora en la era posterior a Conte
Tras desmentirse la venta del club, De Laurentiis se centra en el futuro deportivo. Su prioridad es encontrar un entrenador tras la marcha de Antonio Conte.
Maurizio Sarri era el favorito tras su paso por el Chelsea, y el club le ofreció un contrato de dos años más una temporada opcional. Pero ahora parece cerca de regresar al Atalanta, así que De Laurentiis debe buscar otro candidato.