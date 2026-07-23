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El propietario del Hull City desmiente los «rumores falsos sobre fichajes» y ofrece una claridad inusual sobre los posibles movimientos de los recién ascendidos a la Premier League
Ilicali se pronuncia sobre los rumores de traspaso
El Hull regresa a la máxima categoría del fútbol inglés tras nueve años de ausencia, tras ganar la final de los play-offs de la Championship en mayo. De cara a la temporada 2026-27 de la Premier League, los Tigers ya han fichado al portero Jack Butland, al centrocampista Óscar Zambrano y al defensa Matt Targett. Sin embargo, los rumores sobre la negativa de varios objetivos de fichaje han frustrado al propietario, Ilicali, que ha decidido abordar la situación.
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El propietario facilita el desglose de la transferencia.
Ilicali desmintió las críticas sobre la campaña de fichajes y tranquilizó a la afición: «Querida familia del Hull City», escribió en X. «Hay docenas de rumores falsos sobre fichajes. Nos preocupa que se diga que nos rechazaron y que usen el nombre del club para llamar la atención. Llevamos dos meses trabajando intensamente y creo que construiremos un equipo del que todos nos sentiremos orgullosos. Para evitar especulaciones infundadas, os dejo nuestra situación actual en materia de fichajes, con algunas pistas...»
Los porcentajes muestran el avance respecto a los objetivos.
Ilicali publicó banderas con porcentajes de fichajes: la japonesa, al 99 %, apunta al centrocampista Hidemasa Morita, agente libre, según BBC Radio Humberside. También aparecen las banderas de Grecia, Suecia, Australia, Croacia y Portugal, lo que sugiere otros movimientos, como el posible fichaje del portero del Olympiakos, Konstantinos Tzolakis. Esta inusual transparencia se sustenta en un préstamo puente de 55 millones de libras que Ilicali ha conseguido para reforzar su competitividad en el mercado.
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Los Tigers se preparan para el primer partido contra el United
Los aficionados del Hull aguardan los anuncios oficiales de los fichajes antes del cierre del mercado de verano. El entrenador, Sergej Jakirovic, debe integrar rápido a los nuevos jugadores durante la pretemporada. En la primera jornada de la Premier League 2026-27, los Tigers recibirán al Manchester United el 22 de agosto.
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