¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Loai Mohamed
Traducido por

El proceso penal, las indemnizaciones y el futuro del marroquí Berrada: el caso del Manchester City plantea diez preguntas candentes

FEATURES
Manchester City
Premier League
Inglaterra

La sanción del club celeste abre varios frentes

Ocho años después del inicio de uno de los casos más destacados en la historia del deporte británico moderno, finalmente se dictó el fallo en el caso del Manchester City, pero muchas preguntas siguen abiertas sobre lo que le sucederá al club durante la próxima etapa.

La Premier League anunció que un panel independiente declaró culpable al Manchester City de todos los cargos relacionados con graves infracciones de las normas financieras durante un periodo que se extendió por nueve temporadas, además de condenarlo por la mayoría de los cargos relacionados con la falta de cooperación con la investigación.

Las conclusiones del panel indican que el club utilizó contratos que calificó de «ficticios» para inflar los ingresos y reducir los costes en más de 900 millones de libras esterlinas entre las temporadas 2009-10 y 2017-18, además de presentar cuentas inexactas y ocultar la verdadera situación de sus finanzas a los auditores y a los organismos reguladores.

Con el Manchester City manteniendo su inocencia y anunciando su intención de recurrir, el diario «Daily Mail» publicó un informe que repasa las respuestas a las principales preguntas que se plantean tras el fallo.

  • ¿Cuándo comienza el siguiente paso?

    La fecha más importante en este momento es el viernes, plazo límite para que el Manchester City presente su apelación. Recurrir a la apelación era algo esperado, dado que el club sigue rechazando las acusaciones, y el director ejecutivo Ferran Soriano confirmó que el club dará este paso.

    Los reglamentos de la Premier League establecen restricciones temporales detalladas con el objetivo de acelerar los procedimientos de apelación; así, la vista no puede prolongarse más de cinco días, además de que debe concluirse en un plazo de 12 semanas desde la emisión del fallo inicial, mientras que las declaraciones de testigos y expertos no deben superar las 30 páginas.

    Pero el primer obstáculo consiste en la constitución de un nuevo comité para examinar la apelación. El presidente del comité actual debe, «tan pronto como sea prácticamente posible», comunicar a las partes la identidad de los miembros propuestos, y las objeciones deben presentarse en un plazo de dos días hábiles.

    Dada la magnitud del caso y la importancia que conlleva la constitución del comité, la elección de sus miembros podría ser la primera de las fases del procedimiento que registre un retraso.

    Expertos jurídicos consideran poco probable que se emita un resultado definitivo durante la temporada actual. En cuanto a la fecha de la sanción, la Premier League se niega a comentar si su imposición se producirá antes de que finalice la apelación, si bien hay indicios de que la liga desea acelerar los procedimientos.

  • ¿Qué les sucederá a los testigos que hayan presentado pruebas no veraces?

    El apartado 29(b) del fallo publicado señaló que "algunos testigos de los hechos presentaron durante la audiencia pruebas que sabían que no eran ciertas, por lo que no fueron sinceros".

    No se han revelado las identidades de estas personas, que prestaron testimonio en nombre del Manchester City.

    Al parecer, la Premier League pretende levantar algunas de las partes censuradas del fallo, algo que quedó reflejado al final de su comunicado emitido el martes, donde aclaró que solo obtuvo permiso para publicar una versión revisada del resumen de las "conclusiones principales" de la comisión.

    La liga afirmó que los procedimientos siguen en curso y que cualquier otra información relacionada con el caso que no haya publicado permanece confidencial, comprometiéndose a que, "salvo que la ley se lo impida", publicará la resolución completa.

  • ¿Por qué no se han revelado los nombres de los miembros del comité?

    Aún no está clara la razón exacta por la que no se ha revelado la identidad de los miembros del comité.

    La liga señala que los procedimientos siguen en curso, con la esperanza de publicar más material en una etapa posterior. La situación podría cambiar en el futuro en función de los argumentos legales que se planteen durante el proceso.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • ¿Puede el caso llegar a un proceso penal?

    Eso aún no está resuelto.

    En estos momentos, la prioridad para ambas partes se centra en los procedimientos de apelación, además de que este caso carece de un precedente similar claro en Inglaterra.

    Y en Italia, se dictaron penas de prisión con suspensión de la ejecución contra exdirigentes de la Juventus, entre ellos el expresidente Andrea Agnelli, en un caso relacionado con las cuentas financieras. Agnelli fue condenado a 20 meses de prisión, mientras que Fabio Paratici, exdirector deportivo de la Juventus y que por aquel entonces era director de fútbol del Tottenham, recibió una condena de 14 meses de prisión.

  • ¿Cómo pueden funcionar las reclamaciones de indemnización de los competidores?

    Cuatro clubes rivales del Manchester City en la Premier League, concretamente Arsenal, Manchester United, Tottenham y Liverpool, han presentado reclamaciones legales para garantizar que su derecho no prescriba en caso de que se confirme la culpabilidad del City.

    Una de las vías de reclamación más destacadas consiste en argumentar que las infracciones del Manchester City provocaron que algunos rivales quedaran privados de clasificarse a las competiciones europeas, y parece que el Tottenham cuenta con un argumento sólido en este aspecto, pues terminó la liga en cuatro temporadas entre 2009 y 2018 a solo un puesto de las plazas de clasificación a la Liga de Campeones de Europa, con el City por delante.

    El importe de la reclamación que podría presentar el Tottenham podría alcanzar cerca de 200 millones de libras esterlinas, según lo que se ha planteado en torno al caso.

    Sin embargo, las reclamaciones no se limitan necesariamente a la no clasificación a las competiciones europeas, ya que también pueden considerarse los efectos indirectos, como la incapacidad de un club para fichar a un jugador de determinado nivel debido a su situación económica o deportiva.

    Es probable que sea un tribunal de arbitraje independiente el que determine el importe de las indemnizaciones, tal como ocurrió cuando el Burnley obtuvo una indemnización de 35 millones de libras esterlinas del Everton el pasado mes de junio por vulnerar las reglas de rentabilidad y sostenibilidad.

    Las cuatro reclamaciones podrían examinarse al mismo tiempo por razones relacionadas con el tiempo, aunque cada club podría preferir tratar su caso por separado.

    El periódico señaló que es muy poco probable que las indemnizaciones a los rivales afecten a las cuentas económicas futuras del City, ya que ello podría dar lugar a un círculo vicioso, de modo que el club incurriera en una nueva infracción año tras año, además de considerarse el asunto como una doble sanción.

  • ¿Puede la Unión Europea reabrir el caso del Manchester City?

    La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) esperará a conocer el resultado completo del caso antes de tomar cualquier decisión. 

    Sin embargo, según la información publicada por el "Daily Mail", es muy poco probable que la UEFA reabra el caso, pese a que la Premier League confirmó que el Manchester City había cometido "una grave infracción" de sus normas y de las del organismo europeo. 

    La dificultad para reabrir el expediente se debe también a la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo en 2020, cuando anuló la sanción que impedía al Manchester City participar en las competiciones europeas durante dos temporadas, después de haber respaldado algunas de las conclusiones de la UEFA y rechazado otras por considerarlas "prescritas". 

    En aquel caso, el City recibió una multa de 10 millones de euros, con la anulación de la sanción de exclusión de la participación europea.

  • ¿Puede la Premier League investigar las cuentas posteriores a 2018?

    Sí, en teoría la Premier League puede hacerlo.

    Pero la otra pregunta es si la liga realmente desea emprender una nueva investigación, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo, esfuerzo y costes que ha requerido el expediente actual.

    En este momento, en los pasillos de la liga predomina la sensación de que el resultado del caso representa una confirmación de la validez de su postura, y se espera que esa sensación continúe si el Manchester City pierde la apelación.

  • ¿Qué pasaría si el Manchester City descendiera a la Championship?

    La liga inglesa de fútbol "EFL" no se ha pronunciado sobre este asunto, pero hay un artículo en su reglamento, el artículo 11.6.2, que parece abordar este tipo de casos.

    Si la sanción es una resta de puntos que solo provoca el descenso del Manchester City al Championship, la cuestión será sencilla, ya que el club bajaría a la segunda categoría.

    Sin embargo, si la sanción conlleva su descenso hasta la League Two, la cuestión se volvería más complicada.

    En ese caso, el Manchester City necesitaría primero presentar una solicitud a la Federación Inglesa de Fútbol para regresar a la pirámide de competiciones del fútbol inglés. Y si dicha solicitud fuera aprobada, la ausencia del club implicaría el ascenso de un equipo adicional de cada una de las categorías de la liga inglesa de fútbol la temporada siguiente, para compensar el vacío dejado por la ausencia del City en la Premier League.

  • ¿Qué significa la sentencia para el marroquí Omar Bradá?

    El empresario marroquí Omar Berrada ocupa actualmente el cargo de director ejecutivo del Manchester United, tras incorporarse al club en 2024 procedente del Manchester City, donde desempeñó varios puestos ejecutivos desde 2011, entre ellos el de director de operaciones.

    El Manchester United se negó a hacer comentarios al respecto.

    No obstante, resultaría difícil imaginar que los responsables del club no llevaran a cabo los procedimientos de diligencia debida pertinentes al contratar a Berrada en 2024, sobre todo teniendo en cuenta que ello ocurrió casi un año después de que se hicieran públicas las acusaciones dirigidas contra el Manchester City.

  • ¿Qué le espera ahora al Manchester City?

    Lo que es seguro por el momento es que el fallo no supone el fin del caso. El Manchester City tiene hasta el viernes para presentar la apelación, mientras que la sanción definitiva aún no ha sido anunciada.

    El resultado de la apelación abre la puerta a determinar el alcance de las posibles sanciones, que podrían ir desde multas económicas y deducción de puntos hasta castigos con mayor repercusión sobre la situación del club en la liga, mientras que las reclamaciones de los rivales y cualquier posible movimiento por parte de la UEFA u otras entidades siguen siendo expedientes separados que podrían desarrollarse de forma sucesiva.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Manchester City crest
Manchester City
MCI