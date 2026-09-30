Ocho años después del inicio de uno de los casos más destacados en la historia del deporte británico moderno, finalmente se dictó el fallo en el caso del Manchester City, pero muchas preguntas siguen abiertas sobre lo que le sucederá al club durante la próxima etapa.

La Premier League anunció que un panel independiente declaró culpable al Manchester City de todos los cargos relacionados con graves infracciones de las normas financieras durante un periodo que se extendió por nueve temporadas, además de condenarlo por la mayoría de los cargos relacionados con la falta de cooperación con la investigación.

Las conclusiones del panel indican que el club utilizó contratos que calificó de «ficticios» para inflar los ingresos y reducir los costes en más de 900 millones de libras esterlinas entre las temporadas 2009-10 y 2017-18, además de presentar cuentas inexactas y ocultar la verdadera situación de sus finanzas a los auditores y a los organismos reguladores.

Con el Manchester City manteniendo su inocencia y anunciando su intención de recurrir, el diario «Daily Mail» publicó un informe que repasa las respuestas a las principales preguntas que se plantean tras el fallo.