Alkorta cree que el mayor obstáculo han sido las personalidades implicadas más que su capacidad futbolística. Dijo: "Desde que llegó Mbappe, el problema ha sido una cuestión de egos. Nunca he entendido todo eso del ego, ni lo viví en un vestuario, pero la realidad es que la conexión no ha terminado de cuajar.

"Mbappe marca 50 goles por temporada y, ojalá, Mourinho pueda conseguir que los dos rindan bien juntos. Si Vinicius se queda, Mourinho le exigirá cosas que entrenadores anteriores no pudieron sacar de él. Seguro que ya ha dejado claras sus expectativas".



