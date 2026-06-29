El problema del lateral derecho de Inglaterra: de fortaleza a debilidad en el Mundial, y cómo las decisiones de Thomas Tuchel lo agravaron

Tuchel tiene motivos para preocuparse: será el blanco de las críticas si la escasez de laterales derechos de Inglaterra les pasa factura. Aunque no podía prever las lesiones de sus tres opciones, sí podría haber reducido el riesgo.

El historial de lesiones de Livramento en la 2025-26 fue terrible: cuatro problemas distintos, solo 17 partidos en la Premier y un muslo que le marginó las últimas cinco semanas —una señal de alarma clara—.

A pesar de afirmar que «nadie podía prever la lesión de James», el exentrenador del Chelsea conocía los problemas físicos del capitán de los Blues. El jugador de 26 años también se perdió la recta final de la temporada por otra lesión en el isquiotibial y no había sido titular en partidos consecutivos desde marzo. Aun así, Tuchel lo incluyó en el amistoso contra Costa Rica y en los partidos de la fase de grupos ante Croacia y Ghana.

Tras descartar a Livramento, convocó al central Trevoh Chalobah, de la lista de reserva, en lugar del lateral derecho titular del Real Madrid, Alexander-Arnold, y además insistió en que Quansah, otro central, podría cubrir ese costado, lo que ha aumentado el escrutinio sobre sus decisiones. La polémica convocatoria anunciada en mayo era un blanco fácil, y ahora Tuchel lo sufre en carne propia.