El problema del lateral derecho de Inglaterra: de fortaleza a debilidad en el Mundial, y cómo las decisiones de Thomas Tuchel lo agravaron

La inclusión de Spence fue una de las muchas decisiones de Tuchel para el Mundial que generaron debate, pero ahora el seleccionador inglés estará contento de haber llamado al lateral de 25 años. Es una oportunidad que el versátil defensa querrá aprovechar para demostrar, una vez más, que sus detractores se equivocan.
En 2021, mientras estaba en el Middlesbrough, Neil Warnock lo cedió al Nottingham Forest y le advirtió que, si no cambiaba de actitud, en cinco años podría estar en divisiones inferiores. Ahora, cinco años después, está a punto de ser titular con Inglaterra en las eliminatorias del Mundial.
Su paso por el Tottenham tampoco fue fácil: cedido tres veces al Rennes, al Leeds y al Génova, hasta consolidarse en la 2024-25 tras ser ignorado por Antonio Conte. Eso le abrió la puerta de la selección en septiembre del año pasado, cuando se convirtió en el primer musulmán en vestir la camiseta de Inglaterra.
Al inicio del torneo, las cámaras captaron a Tuchel reprendiéndolo en un entrenamiento, algo que repitió cuando lo alineó como lateral izquierdo ante Ghana.
Spence se ha labrado una carrera demostrando que los escépticos se equivocaban, y es fácil olvidar lo bien valorado que estaba hace solo unos años como lateral alto y ofensivo. En los grandes torneos las reputaciones se forjan y se rompen, y el jugador del Tottenham tiene ahora la oportunidad de hacer suya una posición problemática en el escenario más importante, lo que supondría la culminación de un cambio de rumbo ya de por sí increíble.