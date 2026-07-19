Vingegaard se estrelló de lleno sobre la clavícula y enseguida quedó claro que se había hecho mucho daño. Al cabo de unos instantes, el ganador del Tour de 2022 y 2023 subió a una furgoneta con el brazo en cabestrillo y ayudado por el personal médico. Así terminó la carrera para el principal rival del líder y dominador del Tour, Tadej Pogacar.

El accidente ocurrió en la etapa de 183,9 km, durante la aproximación al último puerto, el Plateau de Solaison, cuando su equipo, Visma Lease a Bike, marcaba el ritmo para acercarlo a los fugados.

También cayó Isaac Del Toro, importante gregario de Pogacar, aunque pudo seguir.