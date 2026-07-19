El accidente ocurrió en la 15.ª etapa, el domingo, a 25 km de la meta. En una curva, Vingegaard se estrelló contra un bordillo tras resbalar la rueda delantera.
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¡El principal rival de Tadej Pogacar se retira! Jonas Vingegaard abandona el Tour de Francia 2026 tras una grave caída
Vingegaard se estrelló de lleno sobre la clavícula y enseguida quedó claro que se había hecho mucho daño. Al cabo de unos instantes, el ganador del Tour de 2022 y 2023 subió a una furgoneta con el brazo en cabestrillo y ayudado por el personal médico. Así terminó la carrera para el principal rival del líder y dominador del Tour, Tadej Pogacar.
El accidente ocurrió en la etapa de 183,9 km, durante la aproximación al último puerto, el Plateau de Solaison, cuando su equipo, Visma Lease a Bike, marcaba el ritmo para acercarlo a los fugados.
También cayó Isaac Del Toro, importante gregario de Pogacar, aunque pudo seguir.
- Getty Images
Tour de Francia 2026: Jonas Vingegaard abandona por primera vez un Gran Tour.
Aunque Vingegaard, como todos, no pudo con el sobresaliente Pogacar en las dos primeras semanas del Tour 2026, iba camino del segundo puesto. Antes de la 15.ª etapa su desventaja era de cuatro minutos y medio.
La lucha por el segundo puesto se reavivó tras la amarga eliminación de Vingegaard, que abandonó un Gran Tour por primera vez. Remco Evenepoel, del Red Bull - Bora Hansgrohe, podría ser ahora el principal perseguidor de Pogacar, aunque ya le separa algo más de cinco minutos. Su compañero Florian Lipowitz, el mejor alemán, acecha el podio: antes de la 15.ª etapa era sexto.
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