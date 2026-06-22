Getty Images Sport
Traducido por
El primo de Raphinha acusa al campeón mundial brasileño de difundir «mentiras» sobre el fichaje del delantero del Barcelona con Arabia Saudí
La familia de Raphinha responde a unas declaraciones polémicas
Vampeta, campeón del mundo con Brasil en 2002, aseguró en el podcast «Red Cast» que Raphinha atraviesa graves problemas familiares y económicos que podrían llevarlo al Al-Hilal saudí.
- AFP
Las acusaciones de Vampeta y la respuesta de la familia
Vampeta admitió que los rumores sobre Raphinha, que escuchó durante el Mundial de Clubes, procedían de personas cercanas al club. Dijo: «Raphinha atraviesa un grave problema familiar y dificultades económicas. Está rezando para fichar por el Al-Hilal y resolver esta situación.
«Es un asunto familiar. Me enteré por gente cercana al Barcelona. Espera que fichar por el Al-Hilal solucione todo».
La familia del jugador, según *Marca*, reaccionó de inmediato: su primo Igor Padilha desmintió las acusaciones en redes y le escribió a Vampeta: «Tendrás que explicar estas mentiras, amigo».
Los rumores de traspaso se topan con una rotunda desmentida.
Este intercambio ha avivado las especulaciones sobre el futuro de Raphinha, sobre todo ante los recurrentes rumores que lo vinculan con clubes de Arabia Saudí. Sin embargo, la familia del jugador ha desmentido rotundamente las afirmaciones de Vampeta. Desde su llegada al Barcelona en 2022, Raphinha se ha mostrado satisfecho con su vida en el club. Por ahora, no hay señales de crisis por parte de su entorno, y sus familiares han salido rápido a desmentir la noticia.
- Getty Images Sport
El foco sigue en la recuperación.
La prioridad de Raphinha es recuperarse de su lesión muscular tras el 3-0 a Haití. Se espera que se mantenga en la convocatoria de Carlo Ancelotti, pero probablemente no jugará el último partido de grupo contra Escocia.