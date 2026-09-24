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«¡El primero que llegue!»: Wayne Rooney revela los dos únicos trabajos que podrían convencerle para volver a los banquillos
Rooney identifica sus destinos soñados para volver a los banquillos
Rooney se ha sincerado sobre sus ambiciones como entrenador y ha revelado que Manchester United y Everton son los únicos dos clubes capaces de hacerle volver a los banquillos.
En declaraciones a Virgin Radio, Rooney fue claro sobre el reducido alcance de sus intereses como técnico. Al ser preguntado por sus planes de cara a un posible regreso, el exdelantero admitió que no se ve aceptando un trabajo fuera de sus dos antiguos clubes. Explicó: "Lo dudo, de nuevo sé que he tenido cuatro trabajos difíciles. La única forma en la que volvería, en cualquier puesto, sería al Everton o al Manchester United. Pero eso es muy poco probable". Cuando le insistieron sobre cuál de los dos cargos preferiría, bromeó: "¡El que llegue primero!"
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Una difícil transición a los banquillos
A pesar de su éxito inigualable como jugador, la carrera de Rooney en los banquillos ha estado marcada por importantes desafíos a lo largo de varias etapas. Tras iniciar su trayectoria como entrenador en el Derby County, donde recibió elogios por guiar al club en medio de una crisis financiera, dio el salto a la MLS con el DC United antes de pasar por etapas complicadas en el Birmingham City y el Plymouth Argyle. Incapaz de reproducir desde el banquillo su brillantez sobre el césped, la leyenda del Manchester United, de 40 años, está sin entrenar desde que fue despedido por el Plymouth a finales de 2024.
Las dificultades de Rooney para trasladar al banquillo el brillo que mostró en su etapa como jugador han propiciado un periodo de reflexión sobre su camino profesional. Alejándose de la banda, el ex capitán de Inglaterra ha afrontado con naturalidad su paso a los medios de comunicación, consolidándose como comentarista habitual y rostro conocido en programas de referencia como Match of the Day y The Overlap.
Encontrar un nuevo propósito en el papel de comentarista
La incertidumbre sobre la duración de la carrera de un entrenador parece ser un factor importante en la reticencia de Rooney a lanzarse de nuevo a un nuevo proyecto. A diferencia del camino estructurado de una carrera como jugador, en la que disputó 559 partidos y marcó un récord de 253 goles con el Manchester United antes de pasar por el Everton, el DC United y el Derby County, lo que le llevó a retirarse en 2021, entrenar ofrece muy poca seguridad laboral, algo de lo que el icono del United es plenamente consciente.
«Existe la posibilidad de que no vuelva a entrenar nunca más en el futuro», admitió Rooney al hablar sobre su nueva vida lejos del césped. «Creo que, como jugador, sabes cuándo va a terminar tu carrera y puedes prepararte para ello. Así que, por ejemplo, en la siguiente etapa como entrenador no sabes si vas a estar ahí un año, dos años, 10 años o tres meses. Estoy disfrutando de Match of the Day y es momento de aprender y mejorar en lo que estoy haciendo».
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La vida más allá del área técnica
Por ahora, el hombre que figura como una de las personalidades más laureadas de la historia del fútbol inglés, tras haber conquistado cinco títulos de la Premier League, una Champions League y la FA Cup, además de una montaña de grandes trofeos, está centrado en su vida personal y en sus compromisos con los medios.
«No lo hago por dinero, lo hago con un propósito, en lugar de estar todo el día en casa», afirmó Rooney. Este cambio de enfoque sugiere que, aunque el atractivo del Manchester United o del Everton sigue siendo fuerte, el legendario delantero no tiene prisa por dejar el plató de televisión.
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