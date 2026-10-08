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¡El primer portero de 100 millones de libras! Manchester City o Chelsea, señalados para hacer historia mientras un exguardameta de la Premier League hace una predicción de traspaso que pulverizaría el récord
Los cinco porteros más caros de la historia
El gigante de la Premier League de Stamford Bridge ya encabeza esa clasificación, tras haber desembolsado 71,6 millones de libras (84 millones de dólares) por Kepa Arrizabalaga en 2018. Se obtuvo poco rendimiento de esa inversión, ya que el Chelsea pasó por varios guardametas más antes de acabar con el campeón del mundo Emi Martinez.
El City también invirtió con fuerza en su última línea de defensa, con el guardameta brasileño Ederson costándoles 34,7 millones de libras (41 millones de dólares) en 2017. Ganó seis títulos de liga en el Etihad Stadium y la Champions League, lo que significa que fue dinero bien invertido.
La estrella del Liverpool Alisson, por 67 millones de libras (79 millones de dólares), el fracaso del Manchester United Andre Onana, por 47,2 millones de libras (56 millones de dólares), y la leyenda de la Juventus Gianluigi Buffon, que costó 32,6 millones de libras (43 millones de dólares) allá por 2001, completan el top cinco de los porteros más caros.
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¿Se producirá en algún momento un traspaso de 100 millones de libras por un portero?
¿Se volverá a elevar ese listón en algún momento en un futuro no muy lejano, con el traspaso de una suma de nueve cifras? Cuando le plantearon esa pregunta a Hislop, el exguardameta del Newcastle y del West Ham, que hablaba en exclusiva con GOAL por cortesía de Betsson sports betting online, dijo: «Bueno, dejando a un lado cualquier sesgo, supongo que lees eso y dices que es una posición tan importante como lo es.
»Aprendí hace mucho tiempo que las cifras de los traspasos no tienen absolutamente ningún sentido. Ahora tenemos centrocampistas que cuestan 125 millones de libras, etc. Ya era bastante difícil justificar eso en el caso de los delanteros. Pero ahora estamos viendo a centrocampistas por ese tipo de precios. Hace ya unos años, Virgil van Dijk dejó el Southampton por 75 millones de libras.
»Así que supongo que la progresión natural es que muy pronto veremos a un defensa por 100 millones de libras y, probablemente, no mucho después de eso, a un portero. De nuevo, me cuesta imaginarlo, pero si me lo hubieras preguntado hace cinco o 10 años, no podría haber imaginado a un centrocampista por 125 o 150 millones de libras, como hemos visto o veremos muy pronto. Espero que ocurra, solo que no estoy seguro de cuándo y no voy a apostar por eso».
¿Qué clubes tienen más opciones de gastar más de 100 millones en un portero?
Aunque se mostró reacio a especular sobre cuándo un portero de 100 millones de libras podría salir al mercado, Hislop admite que los equipos de la élite del fútbol inglés que más gastan son los mejor situados para iniciar una nueva tendencia en los traspasos.
Preguntado sobre si el City o el Chelsea serán los que rompan esa barrera en materia de fichajes, el exinternacional de Trinidad y Tobago añadió: «Por supuesto, son los únicos que están gastando esas grandes cantidades de dinero.
«Ya se ha visto a clubes gastar mucho dinero en porteros. Todavía recuerdo cuando Buffon fichó por la Juventus, creo que fue por cerca de 35 millones de libras en aquel momento. Eso es mucho dinero en el fútbol actual. En aquella época, era algo sencillamente inaudito y todo el mundo se echó las manos a la cabeza. Para cuando Buffon se retiró de la Juventus, nadie cuestionaba ya el precio del traspaso.
«De forma similar, si aparece alguien lo bastante joven y con el suficiente talento, creo que perfectamente alguien podría gastar ese dinero. Hemos visto a jugadores como David De Gea y Thibaut Courtois irrumpir en grandes clubes siendo todavía adolescentes. Si ese portero apareciera hoy, un guardameta con ese talento siendo adolescente, un gran club podría estar dispuesto a superar la barrera de los 100 millones de libras por él. Ese portero se quedaría allí entonces 10 o 12 años y parecería dinero bien invertido.
«Se puede ver cómo ocurre, se puede construir el escenario, pero, de nuevo, porteros de esa calidad a esa edad no aparecen muy a menudo».
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Penders, en el Chelsea, mientras el Manchester City espera las sanciones del FFP
El Chelsea tiene otra prometedora joya de la portería en su plantilla, en la figura del internacional belga sub-21 Mike Penders. Si se desarrolla según lo previsto, puede que no haya necesidad de gastar dinero en otro portero titular a largo plazo.
En el City, sus futuras operaciones pueden depender del resultado de un largo caso de Fair Play Financiero (FFP) que le ha acarreado 114 cargos. Se están presentando apelaciones, pero también se han planteado sanciones severas, y está por ver cuál será el panorama general para todos los implicados en el Etihad Stadium.
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