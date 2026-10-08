Aunque se mostró reacio a especular sobre cuándo un portero de 100 millones de libras podría salir al mercado, Hislop admite que los equipos de la élite del fútbol inglés que más gastan son los mejor situados para iniciar una nueva tendencia en los traspasos.

Preguntado sobre si el City o el Chelsea serán los que rompan esa barrera en materia de fichajes, el exinternacional de Trinidad y Tobago añadió: «Por supuesto, son los únicos que están gastando esas grandes cantidades de dinero.

«Ya se ha visto a clubes gastar mucho dinero en porteros. Todavía recuerdo cuando Buffon fichó por la Juventus, creo que fue por cerca de 35 millones de libras en aquel momento. Eso es mucho dinero en el fútbol actual. En aquella época, era algo sencillamente inaudito y todo el mundo se echó las manos a la cabeza. Para cuando Buffon se retiró de la Juventus, nadie cuestionaba ya el precio del traspaso.

«De forma similar, si aparece alguien lo bastante joven y con el suficiente talento, creo que perfectamente alguien podría gastar ese dinero. Hemos visto a jugadores como David De Gea y Thibaut Courtois irrumpir en grandes clubes siendo todavía adolescentes. Si ese portero apareciera hoy, un guardameta con ese talento siendo adolescente, un gran club podría estar dispuesto a superar la barrera de los 100 millones de libras por él. Ese portero se quedaría allí entonces 10 o 12 años y parecería dinero bien invertido.

«Se puede ver cómo ocurre, se puede construir el escenario, pero, de nuevo, porteros de esa calidad a esa edad no aparecen muy a menudo».