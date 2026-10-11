AFP
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El primer ministro Andy Burnham promete publicar los registros de las reuniones con los propietarios del Manchester City
Aumenta la presión sobre el primer ministro
Burnham recibió duras críticas tras afirmar que le preocuparía que los propietarios del Manchester City, de Abu Dabi, vendieran el club. Una comisión independiente concluyó recientemente que el Manchester City había infringido las normas durante un periodo de nueve años al utilizar contratos ficticios para destinar de forma encubierta más de 830 millones de libras a sus operaciones futbolísticas.
Posteriormente, la líder conservadora Kemi Badenoch le instó a publicar todo lo relacionado con su anterior labor como alcalde junto al club. Burnham fue fotografiado con el presidente Khaldoon Al-Mubarak durante su mandato como alcalde, lo que dio pie a exigencias de absoluta transparencia sobre su relación.
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Burnham promete total transparencia sobre las reuniones
En declaraciones al pódcast The Rest Is Politics, Burnham confirmó que hará pública la información solicitada. Afirmó: «El líder de la oposición me ha pedido que publique los detalles de mis reuniones y no tengo ningún problema en hacerlo. Daré a conocer con toda claridad todo lo que hice trabajando con ellos en mi anterior cargo como alcalde del Gran Mánchester. En realidad, ninguna de las reuniones que mantuve es reciente. De hecho, solo tuve una reunión importante, y fue en 2021. Así es, y haré pública toda esa información».
Diferenciar las cuestiones futbolísticas de la inversión regional
Burnham sigue convencido de que conseguir inversiones del Golfo para Gran Mánchester es algo completamente distinto del escándalo de trampas que sacude actualmente al fútbol inglés. Aclaró su postura durante la entrevista en el pódcast y añadió: «Pero los asuntos futbolísticos son graves y hay que abordarlos. El proceso es independiente y debe seguir su curso. Pero creo que todo el mundo debería separar las cuestiones de inversión, porque no son lo mismo».
Mientras tanto, el Manchester City, que ha mantenido su inocencia, volvió a jugar el domingo al vencer al Liverpool por 3-0 en Anfield.
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¿Qué le espera ahora al Manchester City?
Mientras Burnham se prepara para publicar el lunes los registros de sus reuniones, la tensión política y diplomática sigue siendo elevada. El Manchester City ha presentado un recurso formal contra la resolución que lo declara culpable, que ahora será examinada por un órgano de apelación independiente distinto. Hasta que se confirmen oficialmente las severas sanciones, el club seguirá disputando la Premier League con normalidad.
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