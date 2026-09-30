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Moataz Elgammal
Traducido por

El primer ministro Andy Burnham admite una «profunda preocupación» por una posible salida de la propiedad del Manchester City tras el veredicto financiero

Manchester City
Premier League

El primer ministro Andy Burnham ha admitido que estaría profundamente preocupado si los propietarios del Manchester City decidieran vender el club tras su veredicto de culpabilidad por infracciones financieras. A pesar de la dura resolución de la Premier League, Burnham elogió al grupo propietario por sus enormes inversiones en Manchester e instó al público a no apresurarse a juzgar mientras se desarrolla el proceso legal.

  • Elogios a la propiedad del Manchester City

    Burnham expresó su preocupación por una posible venta del Manc City. El club fue declarado culpable de la mayoría de los 115 cargos a los que se enfrentaba, entre ellos la organización de "contratos falsos" para encubrir más de 830 millones de libras en financiación secreta, lo que llevó a especular con que los propietarios podrían marcharse.

    Preguntado por el editor de política de la BBC Chris Mason sobre si temía que los propietarios pudieran vender, Burnham respondió: "Me preocuparía mucho perderlos. Han sido un socio enorme en la construcción del Mánchester moderno y, obviamente, en la construcción del Manchester City como la potencia global que es".

  • FBL-PR-ENG-MAN CITYAFP

    Comparación con el Everton y justicia

    Burnham, que ocupó el cargo de alcalde del Gran Manchester hasta junio, ya había defendido al Everton cuando se enfrentó a deducciones de puntos por infracciones financieras.

    Advirtió contra sacar conclusiones prematuras en la situación actual. Burnham dijo: "Recuerdo que en aquel momento la gente proclamaba culpable al Everton y, con la perspectiva que da el tiempo, creo que más gente diría que eso no fue justo, por la manera en que se gestionó. Así que estaría mal por mi parte posicionarme de un lado teniendo en cuenta la experiencia que había tenido antes de convertirme en primer ministro". Añadió: "Es frustrante cuando la gente se precipita al juzgar".

  • Participación de un regulador independiente

    El recién creado Regulador Independiente del Fútbol ha señalado que el caso del Manchester City plantea cuestiones graves, e incluso ha sugerido que podría estudiar retirar a los propietarios su licencia. El panel independiente concluyó que el club incumplió sistemáticamente las normas durante un periodo de nueve años.

    Sin embargo, Burnham mantuvo su agradecimiento por las amplias mejoras de infraestructuras financiadas por la propiedad y afirmó: "De hecho, sí doy las gracias al City Football Group y al grupo propietario en general por el dinero que no solo pusieron en el Etihad [Stadium] y el campus de su entorno, sino también en la ciudad".

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  • Manchester City FC v Aston Villa FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Qué le espera ahora al Manchester City?

    El Manchester City niega rotundamente haber cometido irregularidad alguna y tiene hasta el 2 de octubre para presentar un recurso oficial. Con una vista separada sobre las sanciones aún pendiente de convocarse para determinar los posibles castigos, el club y su afición afrontan ahora meses de extrema incertidumbre mientras continúa esta batalla legal sin precedentes.

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