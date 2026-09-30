Burnham expresó su preocupación por una posible venta del Manc City. El club fue declarado culpable de la mayoría de los 115 cargos a los que se enfrentaba, entre ellos la organización de "contratos falsos" para encubrir más de 830 millones de libras en financiación secreta, lo que llevó a especular con que los propietarios podrían marcharse.

Preguntado por el editor de política de la BBC Chris Mason sobre si temía que los propietarios pudieran vender, Burnham respondió: "Me preocuparía mucho perderlos. Han sido un socio enorme en la construcción del Mánchester moderno y, obviamente, en la construcción del Manchester City como la potencia global que es".