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«¡El primer jugador en trabajar desde casa!» - Neymar, blanco de las bromas del presidente de Brasil tras llegar lesionado al Mundial de 2026
La pulla de Lula sobre la «oficina en casa»
Durante un acto en Belo Horizonte, el presidente Lula bromeó con un niño sobre la selección brasileña. Al escuchar que Neymar era el mejor, recordó que el jugador de 34 años está lesionado, según Globo.
Luego, citando una broma viral, añadió: «Ayer vi algo: que Neymar es el primer convocado del mundo que trabaja desde casa. Un jugador que trabaja desde casa. Lo vi ayer en Internet. Creo que, de un día para otro, vamos a tener que formar una selección nacional con inteligencia artificial: 11 Pelés».
- AFP
En busca del bienestar físico en Norteamérica
Mientras Lula bromeaba sobre el jugador del Santos, la Seleção aguardaba con cautela el regreso de su talismán. Neymar trabaja sin descanso para recuperarse de una distensión de grado dos en la pantorrilla que lo marginó de los dos primeros partidos del Mundial.
En los últimos días se le ha visto intensificando su rehabilitación sobre el césped en Nueva Jersey, alejado del grupo principal. A pesar de las bromas sobre la «oficina en casa» que llegan desde su país, el cuerpo médico brasileño trabaja para acelerar su recuperación y garantizar que esté listo para la fase decisiva del torneo, en la búsqueda de un histórico sexto título mundial.
Historia presidencial con las estrellas de la Seleção
No es la primera vez que Lula genera revuelo con sus comentarios sobre el estado físico de los delanteros brasileños. En 2006, durante su primer mandato, cuestionó la forma de Ronaldo Nazario antes del Mundial de Alemania, lo que desencadenó un cruce público con el «Fenómeno».
En aquel momento, Lula le preguntó al seleccionador Carlos Alberto Parreira: «A veces me encuentro con Ronaldo y lo veo delgado, pero luego leo en la prensa que está gordo. ¿Cuál es la verdad?».
La observación molestó a Ronaldo, quien replicó: «Todos dicen que Lula bebe mucho. Como es mentira que yo esté gordo, debe ser mentira que él beba mucho».
- AFP
Ancelotti ofrece información actualizada sobre su regreso
El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, anunció que Neymar ya termina su aislamiento y se reincorporará a los entrenamientos.
“Mañana entrenará en solitario y el lunes con el grupo; estará disponible para el partido contra Escocia”, anunció el técnico.
Su regreso reforzará a la Seleção, que busca clasificar y callar a los críticos.