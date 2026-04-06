¿El primer gran fichaje de Ole Book? El BVB podría adelantarse al Arsenal en el fichaje de un delantero

Sin embargo, ficharlo no sería tarea fácil. Al parecer, varios clubes de primer nivel han mostrado interés por Lucca, y el Arsenal, líder de la Premier League, supone una gran competencia. Los Gunners son, en estos momentos, los que más han avanzado en el intento de fichar a este versátil extremo.

Además, el traspaso no sería precisamente barato. Por un lado, Lucca tiene contrato hasta 2028 y, por otro, es probable que los numerosos interesados hagan subir aún más el precio.