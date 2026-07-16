«El presidente es el presidente de los Estados Unidos»: JT Batson, de la Federación Estadounidense de Fútbol, habla sobre la implicación de Donald Trump en la tarjeta roja suspendida a Folarin Balogun

Batson habló con periodistas en Atlanta el jueves junto al responsable de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, Arsène Wenger, y al director de operaciones de la Federación Estadounidense de Fútbol, Dan Helfrich. Los tres expusieron los próximos pasos para el fútbol estadounidense tras el Mundial. Durante el coloquio, se le preguntó a Batson sobre el proceso que llevó a levantar la suspensión de un partido de Balogun antes del enfrentamiento de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) contra Bélgica.

Días antes del encuentro, que Estados Unidos perdió 4-1, Trump y otros funcionarios detallaron su gestión, incluida una llamada del presidente a Infantino. La intervención fue criticada dentro y fuera del país, y Bélgica mostró especial indignación por la decisión de la FIFA.

El jueves, Batson fue preguntado si la intervención de la Casa Blanca había sido un error.

«El presidente puede hacer lo que quiera», afirmó Batson. «El presidente es el presidente de los Estados Unidos. Estamos agradecidos por el apoyo de nuestros aficionados y eso nos ilusiona. Sabemos que dará resultados en el futuro».

Añadió: «La avalancha de apoyo ha sido increíble; en muchos momentos de la temporada mi teléfono no paraba de sonar cuando la gente creía que nos habían pitado una falta injusta o veía margen de mejora. Eso muestra que estamos madurando como cultura futbolística. A la gente le importa, y que estos temas lleguen a la radio deportiva, donde antes no se hablaba de fútbol, es una señal de crecimiento».