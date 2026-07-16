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«El presidente es el presidente de los Estados Unidos»: JT Batson, de la Federación Estadounidense de Fútbol, habla sobre la implicación de Donald Trump en la tarjeta roja suspendida a Folarin Balogun
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«Haz lo que el presidente quiera hacer»
Batson habló con periodistas en Atlanta el jueves junto al responsable de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, Arsène Wenger, y al director de operaciones de la Federación Estadounidense de Fútbol, Dan Helfrich. Los tres expusieron los próximos pasos para el fútbol estadounidense tras el Mundial. Durante el coloquio, se le preguntó a Batson sobre el proceso que llevó a levantar la suspensión de un partido de Balogun antes del enfrentamiento de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) contra Bélgica.
Días antes del encuentro, que Estados Unidos perdió 4-1, Trump y otros funcionarios detallaron su gestión, incluida una llamada del presidente a Infantino. La intervención fue criticada dentro y fuera del país, y Bélgica mostró especial indignación por la decisión de la FIFA.
El jueves, Batson fue preguntado si la intervención de la Casa Blanca había sido un error.
«El presidente puede hacer lo que quiera», afirmó Batson. «El presidente es el presidente de los Estados Unidos. Estamos agradecidos por el apoyo de nuestros aficionados y eso nos ilusiona. Sabemos que dará resultados en el futuro».
Añadió: «La avalancha de apoyo ha sido increíble; en muchos momentos de la temporada mi teléfono no paraba de sonar cuando la gente creía que nos habían pitado una falta injusta o veía margen de mejora. Eso muestra que estamos madurando como cultura futbolística. A la gente le importa, y que estos temas lleguen a la radio deportiva, donde antes no se hablaba de fútbol, es una señal de crecimiento».
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«Mucho ruido de fuera»
En declaraciones a la CBS esta semana, Balogun admitió que la decisión inquietó al equipo, que ya lidia con rumores sobre la implicación de la Casa Blanca.
«Al principio me alegré de volver al equipo, pero luego supe que generaría polémica y noté cierto nerviosismo en mis compañeros; es algo realmente singular».
Y añadió: «A medida que se acercaba el partido, traté de concentrarme, pero era difícil: había mucho ruido externo».
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Una mirada al futuro del fútbol estadounidense
Batson reflexionó sobre el Mundial de la selección masculina de Estados Unidos y las lecciones aprendidas. La Federación de Fútbol de Estados Unidos se compromete a avanzar reformando las canteras para mejorar la formación. Wenger habló en detalle sobre este proceso y cómo la selección puede alcanzar la élite.
Para Batson, este verano fue un paso en esa dirección, no el definitivo.
«Hay muchas cosas que deben darse para que sigamos ganando Mundiales en la categoría femenina y para que podamos competir de verdad por ellos en la categoría masculina», afirmó. «Nuestro objetivo es situarnos en la mejor posición posible para poder lograrlo. Los resultados de la selección absoluta importan, pero también la situación de las juveniles, la salud de las canteras, la identificación y desarrollo de talento y la calidad de los entrenadores.
«Queremos informar mejor a nuestros aficionados y a las partes interesadas sobre todo lo que importa. Aspiramos a ser como Argentina o España y disputar una final».
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¿Se quedará Pochettino?
Batson afirmó que aún no se sabe quién liderará la próxima aventura. Tras el Mundial, el seleccionador Mauricio Pochettino y la Federación Estadounidense de Fútbol anunciaron un periodo de reflexión antes de decidir el futuro, que sigue en curso, añadió Batson.
«Como dijimos, nos tomaríamos un descanso tras el Mundial», afirmó. «No he descansado mucho, pero estamos ilusionados con las conversaciones. Hemos avanzado en la planificación a largo plazo; por ejemplo, hablamos con Steve [Cherundolo] sobre el papel de la sub-23 y somos parte clave del proceso. Nos sentimos bien y esperamos las conversaciones».
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«El Mundial ha sido un éxito increíble»
Aunque el Mundial aún está en marcha, Batson y la Federación Estadounidense de Fútbol llevan más de una semana reflexionando sobre su participación. Para muchos, este torneo culmina años de esfuerzo; para la federación, es solo un paso más en su crecimiento.
Ese proceso continúa, especialmente con la llegada de más torneos a Estados Unidos en los próximos años.
«Desde la perspectiva de la Federación, el Mundial 2026 ha sido un éxito que ha cambiado la trayectoria del fútbol en Estados Unidos», afirmó. «Al recordar los años 94, 96 y 99 y cómo iniciaron una era, sentimos que este verano, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y el Mundial Femenino de 2031, para asegurar que Estados Unidos se convierta en una potencia futbolística mundial».
El Mundial de este verano concluirá el domingo con el partido entre Argentina y España en Nueva Jersey. La selección masculina de Estados Unidos se reunirá en septiembre para sus primeros compromisos tras el torneo.
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