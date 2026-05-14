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El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, niega que fichar a Xabi Alonso fuera un error y habla de la incertidumbre sobre el contrato de Vinicius Jr
Pérez rompe su silencio
Pérez acudió al programa «El Chiringuito de Jugones» para conceder una entrevista de 40 minutos tras anunciar la convocatoria de elecciones presidenciales extraordinarias. El presidente volvió a referirse al cese de Alonso a mitad de temporada, destituido tras perder 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España. Aunque Alonso logró un éxito histórico con el Bayer Leverkusen, su etapa en el Real Madrid se vio lastrada por la falta de preparación en la pretemporada y el creciente agotamiento físico de la plantilla.
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Las circunstancias frente a la culpabilidad
Durante la charla con Josep Pedrerol, Pérez defendió el fichaje del excentrocampista del Real Madrid Alonso. «Fue una cuestión de circunstancias —afirmó—. Todo empezó en el Mundial de Clubes: no tuvimos pretemporada. Sin pretemporada, sufres físicamente. Pensamos que el cambio (el despido) ayudaría, pero solo funcionó un tiempo antes de que volvieran a desmoronarse».
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Vini no tiene prisa
Pérez aclaró la situación de Vinicius, cuyo contrato en el Bernabéu vence en junio de 2027. A pesar de sus 21 goles y 14 asistencias esta temporada, el presidente afirmó: «Vinicius es uno de los mejores jugadores del Real Madrid. Ha ganado las dos últimas Champions League. No hay prisa por renovar; tenemos toda la temporada para hablar. Ese es el trabajo del director deportivo».
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¿Y ahora qué?
El interinato de Álvaro Arbeloa terminó de forma desastrosa: el club quedó detrás del Barcelona en La Liga y cayó en cuartos de la Champions ante el Bayern. Con las elecciones presidenciales cerca, la directiva debe decidir si respalda a Arbeloa o busca un técnico de renombre, mientras gestiona la situación contractual de Vinicius.