El presidente del PSG se perderá el partido de la Liga de Campeones contra el Chelsea debido a que el conflicto en Oriente Medio lo ha dejado varado en Catar

El presidente del club se ha quedado varado en Catar, ya que el conflicto en Oriente Medio, que no deja de agravarse, sigue causando estragos en los viajes internacionales, según informa The Associated Press. Al-Khelaifi, figura clave en los pasillos del poder del Parque de los Príncipes, lleva más de una semana sin poder conseguir un vuelo para salir de Doha.

Esta situación pone en duda su presencia en los próximos partidos. La pesadilla logística se desarrolló rápidamente tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, que provocaron un importante endurecimiento del espacio aéreo en toda la región. Con la intensificación de la guerra en Irán, Al-Khelaifi se encuentra entre varias figuras de alto perfil que no pueden sortear las perturbaciones que afectan actualmente a uno de los centros de aviación más importantes del mundo.