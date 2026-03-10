AFP
El presidente del PSG se perderá el partido de la Liga de Campeones contra el Chelsea debido a que el conflicto en Oriente Medio lo ha dejado varado en Catar
Nasser Al-Khelaifi aterrizó en Doha.
El presidente del club se ha quedado varado en Catar, ya que el conflicto en Oriente Medio, que no deja de agravarse, sigue causando estragos en los viajes internacionales, según informa The Associated Press. Al-Khelaifi, figura clave en los pasillos del poder del Parque de los Príncipes, lleva más de una semana sin poder conseguir un vuelo para salir de Doha.
Esta situación pone en duda su presencia en los próximos partidos. La pesadilla logística se desarrolló rápidamente tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, que provocaron un importante endurecimiento del espacio aéreo en toda la región. Con la intensificación de la guerra en Irán, Al-Khelaifi se encuentra entre varias figuras de alto perfil que no pueden sortear las perturbaciones que afectan actualmente a uno de los centros de aviación más importantes del mundo.
Los planes de la Champions League en peligro
Al-Khelaifi ha estado intentando regresar a París antes del partido de octavos de final de la Liga de Campeones del PSG contra el Chelsea el miércoles. Como actuales campeones de Europa, los parisinos están sometidos a una gran presión para ofrecer una actuación contundente contra el equipo de la Premier League.
Una fuente cercana a la situación, que habló con AP bajo condición de anonimato, confirmó que el presidente estaba intentando conseguir un vuelo desde Doha el martes por la noche o el miércoles por la mañana. Sin embargo, dada la escasa disponibilidad de vuelos comerciales y la prioridad que se da a los pasajeros autorizados solo en los últimos momentos antes del despegue, es muy improbable que llegue a tiempo para el inicio del partido.
Mayor repercusión del conflicto regional
Las repercusiones de la guerra se han extendido por Oriente Medio y más allá, con Irán lanzando ataques de represalia en los Estados del Golfo. Esto ha trastornado los viajes en toda la región, dejando varados a cientos de miles de personas que dependen de los principales aeropuertos del Golfo como puntos de conexión entre Europa, África y Asia. Las compañías aéreas nacionales se han visto obligadas a suspender por completo sus servicios o a optar por rutas mucho más largas y costosas.
Aunque tanto los líderes mundiales como los ciudadanos han expresado su frustración y su creciente temor, hay pequeños indicios de que el retraso está empezando a desaparecer en determinados corredores. El Gobierno británico sugirió recientemente que los vuelos comerciales desde los Emiratos Árabes Unidos al Reino Unido estaban volviendo a los niveles normales, pero Doha sigue siendo una zona complicada para quienes desean viajar hacia el oeste.
El presidente del PSG en una carrera contra el tiempo
A pesar de los esfuerzos diplomáticos y de los vuelos chárter organizados por varios países, el cuello de botella logístico en el Aeropuerto Internacional Hamad sigue planteando un gran desafío. Los actuales campeones están listos para recibir el partido de ida de esta emocionante eliminatoria en París, con el partido de vuelta programado para la próxima semana en Londres, lo que deja a Al-Khelaifi con muy poco tiempo para apoyar a su equipo en persona.
Por ahora, el equipo de Luis Enrique debe centrarse en la tarea que tiene entre manos sin su presidente en el palco. Al tratarse de uno de los enfrentamientos más esperados de la ronda, la ausencia de una figura tan destacada sirve como un claro recordatorio de cómo los acontecimientos mundiales pueden interferir de forma inesperada en el deporte rey al más alto nivel.
