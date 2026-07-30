AFP
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El presidente del PSG rechaza la presión de la UEFA para desafiar a Gianni Infantino en las elecciones de la FIFA en respuesta al plan del Mundial
La UEFA busca un rival para Infantino
Las tensiones en las más altas esferas del fútbol mundial han aumentado tras una controvertida propuesta para crear y vender una entidad comercial de la FIFA. En respuesta, la UEFA ha estado buscando activamente un candidato de peso para desafiar a Infantino en las próximas elecciones presidenciales de marzo de 2027.
Informaciones de Politico han confirmado que los dirigentes continentales veían a Al-Khelaifi como una posible fuerza unificadora contra las últimas maniobras financieras de Infantino. La tensión surge del plan de la FIFA de vender partes de sus derechos comerciales, un movimiento que algunos críticos han descrito como «vender el Mundial».
- Getty
Al-Khelaifi aclara cuál será su futuro cargo
A pesar de la importante presión ejercida por las asociaciones europeas de fútbol, el presidente del PSG no tiene intención de entrar en la carrera. Una fuente cercana al dirigente catarí aclaró su postura y dijo a RMC Sport: "Nasser no tiene absolutamente ninguna ambición, ninguna intención ni ningún interés en este cargo en la FIFA. Seguirá apoyando discretamente a todas las instituciones del fútbol mundial y europeo".
La European Football Clubs (EFC), de la que Al-Khelaifi es el actual presidente, se ha mostrado como una firme opositora a la propuesta de venta de las participaciones comerciales de la FIFA. Dada la fuerte resistencia de la EFC al plan, los dirigentes continentales vieron en su principal figura a un candidato natural para trasladar ese impulso a la carrera presidencial. Su perfil le habría convertido en un candidato formidable, dado su control sobre el PSG y su influyente papel en BeIN Media Group. Sin embargo, quienes le rodean han descartado los rumores como "ruido mediático" e insisten en que sus prioridades están en otra parte.
El actual titular sigue siendo el claro favorito
La decisión de rechazar la candidatura pone de relieve la enorme dificultad de desbancar a Infantino, que ha pasado la última década consolidando su poder. Como principal artífice de los aumentos récord de ingresos de la FIFA, Infantino cuenta con un amplio apoyo de las asociaciones miembro de África, Asia y Sudamérica, según RMC Sport. Estas regiones se han beneficiado significativamente de la redistribución de la riqueza bajo su liderazgo, lo que convierte cualquier golpe impulsado desde Europa en una perspectiva matemáticamente complicada.
Además, una campaña electoral probablemente habría propiciado un intenso escrutinio y la reapertura de varios expedientes controvertidos del pasado. Infantino ha mostrado una notable capacidad para capear tormentas políticas, y sus partidarios sostienen que su éxito económico le otorga un mandato difícil de cuestionar.
- (C)Getty Images
Continúa la búsqueda de un rival por parte de la UEFA
La disputa en curso entre la UEFA y la FIFA está lejos de haber terminado, pero el proceso político seguirá adelante sin Al-Khelaifi en la papeleta. Mientras el organismo rector europeo mantiene su firme oposición al plan comercial de Infantino para el Mundial, ahora debe buscar en otro sitio a un candidato dispuesto a desafiar al actual dirigente.
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