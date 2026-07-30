El presidente del PSG rechaza la presión de la UEFA para desafiar a Gianni Infantino en las elecciones de la FIFA en respuesta al plan del Mundial

A pesar de la importante presión ejercida por las asociaciones europeas de fútbol, el presidente del PSG no tiene intención de entrar en la carrera. Una fuente cercana al dirigente catarí aclaró su postura y dijo a RMC Sport: "Nasser no tiene absolutamente ninguna ambición, ninguna intención ni ningún interés en este cargo en la FIFA. Seguirá apoyando discretamente a todas las instituciones del fútbol mundial y europeo".

La European Football Clubs (EFC), de la que Al-Khelaifi es el actual presidente, se ha mostrado como una firme opositora a la propuesta de venta de las participaciones comerciales de la FIFA. Dada la fuerte resistencia de la EFC al plan, los dirigentes continentales vieron en su principal figura a un candidato natural para trasladar ese impulso a la carrera presidencial. Su perfil le habría convertido en un candidato formidable, dado su control sobre el PSG y su influyente papel en BeIN Media Group. Sin embargo, quienes le rodean han descartado los rumores como "ruido mediático" e insisten en que sus prioridades están en otra parte.



